Сборная Украины поднялась в мировом рейтинге ФИФА
В ФИФА обновили рейтинг национальных команд. Сборная Украины улучшила свои позиции после двух побед.
Команда Сергея Реброва находится вне топ-20, говорится в рейтинге.
В октябре сборная Украины в квалификации чемпионата Европы победила Северную Македонию (2:0) и Мальту (3:1).
Прогресс команды Сергея Реброва
По сравнению с сентябрьским рейтингом Украина поднялась с 24-го на 22-е место. Среди европейских команд сине-желтые двенадцатые.
Сборная Украины имеет в активе 1549,33 балла.
Среди команд из группы Украины Англия идет четвертой, Италия девятой, Северная Македония 66-й, а Мальта 171-й.
Лидируют в рейтинге чемпионы мира аргентинцы. Франция – вторая, Бразилия – третья.
Рейтинг ФИФА:
Аргентина — 1861,29.
Франция — 1853,11.
Бразилия — 1812,20.
Англия — 1807,88.
Бельгия — 1793,71.
Португалия — 1739,83.
Нидерланды — 1739,26.
Испания — 1725,97.
Италия — 1717,81.
Хорватия — 1711,88.
…
22. Украина — 1549,33.
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