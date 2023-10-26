Сборная Украины поднялась в мировом рейтинге ФИФА

Сборная Украины. Фото: УАФ

В ФИФА обновили рейтинг национальных команд. Сборная Украины улучшила свои позиции после двух побед.

Команда Сергея Реброва находится вне топ-20, говорится в рейтинге.

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Прогресс команды Сергея Реброва

По сравнению с сентябрьским рейтингом Украина поднялась с 24-го на 22-е место. Среди европейских команд сине-желтые двенадцатые.

Сборная Украины имеет в активе 1549,33 балла.

Среди команд из группы Украины Англия идет четвертой, Италия девятой, Северная Македония 66-й, а Мальта 171-й.

Лидируют в рейтинге чемпионы мира аргентинцы. Франция – вторая, Бразилия – третья.

Рейтинг ФИФА:

Аргентина — 1861,29.

Франция — 1853,11.

Бразилия — 1812,20.

Англия — 1807,88.

Бельгия — 1793,71.

Португалия — 1739,83.

Нидерланды — 1739,26.

Испания — 1725,97.

Италия — 1717,81.

Хорватия — 1711,88.

…

22. Украина — 1549,33.

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