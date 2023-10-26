Збірна України піднялась у світовому рейтингу ФІФА
У ФІФА оновили рейтинг національних команд. Збірна України покращила свої позиції після двох перемог.
Команда Сергія Реброва наразі знаходиться поза топ-20, йдеться у рейтингу.
У жовтні збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи перемогла Північну Македонію (2:0) та Мальту (3:1).
Прогрес команди Сергія Реброва
У порівнянні з вересневим рейтингом Україна піднялася з 24-го на 22-ге місце. Серед європейських команд синьо-жовті дванадцяті.
Збірна України має в активі 1549,33 бала.
Серед команд із групи України Англія йде четвертою, Італія дев’ятою, Північна Македонія 66-ю, а Мальта 171-ю.
Лідирують у рейтингу чемпіони світу аргентинці. Франція — друга, Бразилія — третя.
Рейтинг ФІФА:
Аргентина — 1861,29.
Франція — 1853,11.
Бразилія — 1812,20.
Англія — 1807,88.
Бельгія — 1793,71.
Португалія — 1739,83.
Нідерланди — 1739,26.
Іспанія — 1725,97.
Італія — 1717,81.
Хорватія — 1711,88.
…
22. Україна — 1549,33.
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