Збірна України піднялась у світовому рейтингу ФІФА

Збірна України. Фото: УАФ

У ФІФА оновили рейтинг національних команд. Збірна України покращила свої позиції після двох перемог.

Команда Сергія Реброва наразі знаходиться поза топ-20, йдеться у рейтингу.

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Прогрес команди Сергія Реброва

У порівнянні з вересневим рейтингом Україна піднялася з 24-го на 22-ге місце. Серед європейських команд синьо-жовті дванадцяті.

Збірна України має в активі 1549,33 бала.

Серед команд із групи України Англія йде четвертою, Італія дев’ятою, Північна Македонія 66-ю, а Мальта 171-ю.

Лідирують у рейтингу чемпіони світу аргентинці. Франція — друга, Бразилія — третя.

Рейтинг ФІФА:

Аргентина — 1861,29.

Франція — 1853,11.

Бразилія — 1812,20.

Англія — 1807,88.

Бельгія — 1793,71.

Португалія — 1739,83.

Нідерланди — 1739,26.

Іспанія — 1725,97.

Італія — 1717,81.

Хорватія — 1711,88.

…

22. Україна — 1549,33.

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