Сборная Украины официально представила еще один комплект формы

Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Владимир Бражко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Украинская Ассоциация футбола вслед за основной формой национальной команды представила и запасной комплект. Он традиционно выполнен в синем стиле.

Футболки сборной Украины дополнены тонкими вертикальными полосами, сообщает официальный сайт УАФ.

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Накануне матча третьего тура Лиги Наций сборная Украины получила новые комплекты футбольной формы. Речь идет о желтых джерси и синем варианте футбольной экипировки.

Выездная форма сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины в синих футболках

В УАФ решили разделить презентацию двух комплектов формы на два дня. Основным будут желтые футболки и шорты. Номинально гостевой будет считаться синяя форма, которая украшена тонкими желтыми полосами, логотипом УАФ, а также поставщика экипировки национальных команд.

Интересно, что в презентации выездной формы сборной Украины помимо Артема Довбика приняли футболисты, которые из-за травм не сыграют против команды Грузии в третье туре Лиги Наций 11 октября. Это Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Владимир Бражко.

После двух туров в Лиге Наций сборная Украины не набрала ни одного балла. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, травмированный полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сможет стать одноклубником звезды мирового футбола.

А голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан заинтересовал известный европейский клуб.