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Збірна України презентувала ще один комплект нової ігрової форми

10 жовтня 2024 14:17
Станіслав Костюк - Редактор
Збірна України офіційно представила ще один комплект форми
Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Володимир Бражко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Українська Асоціація футболу за основною формою національної команди представила і запасний комплект. Він традиційно виконаний у синьому стилі.

Футболки збірної України доповнені тонкими вертикальними смугами, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Напередодні матчу третього туру Ліги Націй збірна України здобула нові комплекти футбольної форми. Йдеться про жовті джерсі та синій варіант футбольного екіпірування.

Збірна України
Виїзна форма збірної України. Фото: УАФ

Збірна України у синіх футболках

В УАФ вирішили поділити презентацію двох комплектів форми на два дні. Основним будуть жовті футболки та шорти. Номінально гостьовою буде вважатися синя форма, прикрашена тонкими жовтими смугами, логотипом УАФ, а також постачальником екіпірування національних команд.

Цікаво, що у презентації виїзної форми збірної України, крім Артема Довбика, прийняли футболісти, які через травми не зіграють проти команди Грузії у третьому турі Ліги Націй 11 жовтня. Це Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Володимир Бражко.

Після двох турів у Лізі Націй збірна України не набрала жодного балу. Команда займає останнє місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, травмований півзахисник збірної України Руслан Маліновський зможе стати одноклубником зірки світового футболу.

А голкіпер "синьо-жовтих" Георгій Бущан зацікавив відомий європейський клуб.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Ліга Націй футбольна форма

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