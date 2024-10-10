Збірна України офіційно представила ще один комплект форми

Збірна України презентувала ще один комплект нової ігрової форми
Українська Асоціація футболу за основною формою національної команди представила і запасний комплект. Він традиційно виконаний у синьому стилі.
Футболки збірної України доповнені тонкими вертикальними смугами, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Напередодні матчу третього туру Ліги Націй збірна України здобула нові комплекти футбольної форми. Йдеться про жовті джерсі та синій варіант футбольного екіпірування.
Збірна України у синіх футболках
В УАФ вирішили поділити презентацію двох комплектів форми на два дні. Основним будуть жовті футболки та шорти. Номінально гостьовою буде вважатися синя форма, прикрашена тонкими жовтими смугами, логотипом УАФ, а також постачальником екіпірування національних команд.
Цікаво, що у презентації виїзної форми збірної України, крім Артема Довбика, прийняли футболісти, які через травми не зіграють проти команди Грузії у третьому турі Ліги Націй 11 жовтня. Це Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Володимир Бражко.
Після двох турів у Лізі Націй збірна України не набрала жодного балу. Команда займає останнє місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, травмований півзахисник збірної України Руслан Маліновський зможе стати одноклубником зірки світового футболу.
А голкіпер "синьо-жовтих" Георгій Бущан зацікавив відомий європейський клуб.
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