Сборная Украины разгромила Албанию в отборе Евро-2026

Сборная Украины U-19. Фото: УАФ

Сборная Украины U-19 по футболу стартовала в отборе на чемпионат Европы-2026. Первым соперником команды Дмитрия Михайленко стала Албания.

Сине-желтым удалось победить со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина стартовала с победы

С первых секунд игры команда Михайленко доминировала и могла забить более трех мячей за матч, но подвела реализация.

Первый гол на 34-й минуте забил Богдан Редушко, замкнув передачу с правого фланга на дальнюю штангу.

Второго гола пришлось ждать до второго тайма. Сенсационный талант итальянской Серии Б Богдан Попов на 74-й минуте удвоил преимущество, замкнув прострел.

Последний гол забил юный талант "Кривбасса" Александр Каменский, который на 88-й минуте ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол.

Следующий матч подопечные Михайленко проведут против Черногории 15 ноября. Затем 18 ноября пройдет игра со Словакией.

Украина U-19 — Албания U-19 — 3:0

Голы: Редушко, 34, Попов, 74, Каменский, 88.

Украина U-19: Домчак — Малов (Калюжный, 90), Дигтярь, Милокост, Решетников (Кокодиняк, 75) — Редушко (Губенко, 74), Тютюнов (Фещенко, 85), Сорока, Каменский — Попов (Бойко, 75), Богданов.

Албания U-19: Гули — Гецай, Сулеймани (Цекрези, 68), Сина, Авдуллари, Шеи (Эль-Малем, 68) — Даши (Вогли, 68), Гуги, Арифи (Малай, 82) — Дурмиси (Гжила, 78), Кулла.

Предупреждения: Тютюнов — Арифи, Эль-Малем.

