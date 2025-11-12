Збірна України розгромила Албанію у відборі Євро-2026

Збірна України U-19. Фото: УАФ

Збірна України U-19 з футболу стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2026. Першим суперником команди Дмитра Михайленка стала Албанія.

Синьо-жовтим вдалося перемогти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна стартувала з перемоги

З перших секунд гри команда Михайленка домінувала і могла забити більше трьох м'ячів за матч, але підвела реалізація.

Перший гол на 34-й хвилині забив Богдан Редушко, замкнувши передачу з правого флангу на дальню стійку.

Другого голу довелося чекати до другого тайму. Сенсаційний талант італійської Серії Б Богдан Попов на 74-й хвилині подвоїв перевагу, замкнувши простріл.

Останній гол забив юний талант "Кривбасу" Олександр Каменський, який на 88-й хвилині увірвався до штрафного і точно пробив у ближній кут.

Наступний матч підопічні Михайленка проведуть проти Чорногорії 15 листопада. Потім 18 листопада пройде гра зі Словаччиною.

Україна U-19 — Албанія U-19 — 3:0

Голи: Редушко, 34, Попов, 74, Каменський, 88.

Україна U-19: Домчак — Малов (Калюжний, 90), Дігтярь, Милокост, Решетніков (Кокодиняк, 75) — Редушко (Губенко, 74), Тютюнов (Фещенко, 85), Сорока, Каменський — Попов (Бойко, 75), Богданов.

Албанія U-19: Гулі — Гецай, Сулеймані (Цекрезі, 68), Сіна, Авдулларі, Шеї (Ель-малем, 68) — Даші (Воглі, 68), Гугі, Аріфі (Малай, 82) — Дурмісі (Гжила, 78), Кулла.

Попередження: Тютюнов — Аріфі, Ель-Малем.

