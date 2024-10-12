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Сборная Украины U-19 с Суркисом и Шевченко уступила Нидерландам U-18

12 октября 2024 09:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украина U-19 проиграла Нидерландам U-18 в полуфинале турнира в Марбелье
Сборная Украины U-19. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В испанской Марбелье стартовал товарищеский турнир. В полуфинале сборная Украины U-19 сыграла с командой Нидерландов U-18.

По итогам игры команда Дмитрия Михайленко потерпела поражение со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины до 19 лет стала самой старшей на турнире, поскольку другие команды до 18 лет. Первым соперником команды была команда Нидерландов.

В первом тайме Михайленко сыграл составом, который можно назвать основным. На острие был лидер команды Матвей Пономаренко. Также с первых минут вышли на поле сын Григория Суркиса Вячеслав и сын Андрея Шевченко Кристиан.

Суркис-младший отыграл весь матч, а Шевченко-младший был заменен после первого тайма.

Единственный гол в матче забил на 78-й минуте нидерландец Ван ден Берг.

В финале турнира, который состоится 14 октября, Нидерланды сыграют со сверстниками из Швеции. Украина будет играть в матче за третье место против Англии U-18.

Нидерланды U-18 — Украина U-19 1:0

Гол: ван ден Берг, 78

Нидерланды: Хани, Олденстам, ван дер Ланс, Онстейн (Боуман, 61), Вианелло, Эль-Хармуз, Эзер (Томас, 73), ван ден Берг, Клюйверт (Верхюльст, 73), Коллер (ван ден Эльшут, 7) Богатые (Мустафа, 77)

Украина: Суркис, Дикий (Копыл, 73), Гавриленко (Шершень, 46), Захарченко, Коробов (Калинец, 73), Ищенко (Будко, 63), Гусол, Цуканов (Синчук, 81), Осипенко (Лень, 46), Шевченко (Караман, 46), Пономаренко (Ломага, 46)

Напомним, ранее сборная Украины U-21 проиграла Англии в отборе на чемпионат Европы-2025.

Жена игрока сборной Украины Георгия Судакова Елизавета показала свою отличную форму и способность садиться на шпагат.

футбол Нидерланды Кристиан Шевченко Матвей Пономаренко Сборная Украины U-19 Вячеслав Суркис

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