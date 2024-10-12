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Збірна України U-19 із Суркісом та Шевченком поступилася Нідерландам U-18

12 жовтня 2024 09:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна U-19 програла Нідерландам U-18 у півфіналі турніру в Марбельї
Збірна України U-19. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В іспанській Марбельї стартував товариський турнір. У півфіналі збірна України U-19 зіграла з командою Нідерландів U-18.

За підсумками гри команда Дмитра Михайленка зазнала поразки з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України віком до 19 років стала найстаршою на турнірі, оскільки інші команди — до 18 років. Першим суперником команди стала команда Нідерландів.

У першому таймі Михайленко зіграв складом, який можна назвати основним. На вістрі був лідер команди Матвій Пономаренко. Також з перших хвилин вийшли на поле син Григорія Суркіса В'ячеслав та син Андрія Шевченка Крістіан.

Суркіс-молодший відіграв весь матч, а Шевченко-молодший був замінений після першого тайму.

Єдиний гол в матчі забив на 78-й хвилині нідерландець ван ден Берг.

У фіналі турніру, який відбудеться 14 жовтня, Нідерланди заграють з однолітками зі Швеції. Україна гратиме в матчі за третє місце проти Англії U-18.

Нідерланди U-18 — Україна U-19 1:0

Гол: ван ден Берг, 78

Нідерланди: Хані, Олденстам, ван дер Ланс, Онстейн (Боуман, 61), Віанелло, Ель-Хармуз, Езер (Томас, 73), ван ден Берг, Клюйверт (Верхюльст, 73), Коллер (ван ден Ельшут, 72), Багаті (Мустафа, 77)

Україна: Суркіс, Дикий (Копил, 73), Гавриленко (Шершень, 46), Захарченко, Коробов (Калінець, 73), Іщенко (Будко, 63), Гусол, Цуканов (Синчук, 81), Осипенко (Лень, 46), Шевченко (Караман, 46), Пономаренко (Ломага, 46)

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 програла Англії у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Дружина гравця збірної України Георгія Судакова Єлизавета показала свою чудову форму та здатність сідати на шпагат.

футбол Нідерланди Крістіан Шевченко Матвій Пономаренко Збірна України U-19 В'ячеслав Суркіс

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