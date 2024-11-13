Украина U-19 проиграла Казахстану в отборе на Евро-2024

Сборная Украины U-19. Фото: УАФ

Стартовал отбор на чемпионат Европы U-19. В первом матче сборная Украины сыграла с командой Казахстана.

Подопечные Дмитрия Михайленко уступили со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Команда Казахстана открыла счет на девятой минуте после удара Тамерлана Агиманова. Игрок соперников подхватил мяч в штрафной и пробил Суркиса.

Агиманов на 35-й минуте смог оформить дубль. Он забил гол прямым ударом из углового.

Сборная Украины отыграла один мяч на 62-й минуте после того, как Матвей Пономаренко реализовал пенальти.

Отметим, что в другом матче группы команда Нидерландов обыграла Словению (2:0).

Команда Михайленко свою следующую игру проведет 16 ноября против Словении.

Украина U-19 — Казахстан U-19 — 1:2

Голы: Пономаренко, 62 (пен.) — Агиманов, 9, 35.

Украина U-19: Суркис, Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дигтярь, 46), Ищенко (Бауманн, 83), Шевченко (Пшеничнюк, 75), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), Гусол, Пономаренко (Ломага, 83).

Казахстан U-19: Мендигалиев, Исраилов, Ерлан, Елемес, Саидов, Дуйсенбек, Примбердиев (Ассилбаев, 75), Серикулы (Сарсенбаев, 75), Абиль, Агиманов (Саутов, 68), Багдат (Газиха, 6).

Предупреждение: Коробов — Исраилов, Абиль, Мендыгалиев, Сарсенбаев, Дуйсенбек.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить чемпионат ради топового клуба.

Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко скоро сможет потерять место в клубе.

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик из-за повреждений может не сыграть против Грузии и Албании.