Україна U-19 програла Казахстану у відборі на Євро-2024

Збірна України U-19. Фото: УАФ

Стартував відбір на чемпіонат Європи U-19. У першому матчі збірна України зіграла з командою Казахстану.

Підопічні Дмитра Михайленка поступилися з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Команда Казахстану відкрила рахунок на дев'ятій хвилині після удару Тамерлана Агіманова. Гравець суперників підхопив м'яч у штрафному майданчику України та пробив Суркіса.

Агіманов на 35 хвилині зміг оформити дубль. Він забив гол прямим ударом з кутового.

Збірна України відіграла один м’яч на 62-й хвилині після того, як Матвій Пономаренко реалізував пенальті.

Зазначимо, що в іншому матчі групи команда Нідерландів обіграла Словенію (2:0).

Команда Михайленка свою наступну гру проведе 16 листопада проти Словенії.

Україна U-19 — Казахстан U-19 —1:2

Голи: Пономаренко, 62 (пен.) — Агіманов, 9, 35.

Україна U-19: Суркіс, Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дігтярь, 46), Іщенко (Бауманн, 83), Шевченко (Пшеничнюк, 75), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), Гусол, Пономаренко (Ломага, 83).

Казахстан U-19: Мендигалієв, Ісраїлов, Єрлан, Єлемес, Саїдов, Дуйсенбек, Прімбердієв (Ассилбаєв, 75), Серікули (Сарсенбаєв, 75), Абіль, Агіманов (Саутов, 68), Багдат (Газієв, 68, Жанхаєв, 88).

Попередження: Коробов — Ісраїлов, Абіль, Мендигалієв, Сарсенбаєв, Дуйсенбек.

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