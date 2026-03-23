Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зеленский отметил спортсменов паралимпийской сборной Украины

Зеленский отметил спортсменов паралимпийской сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 18:09
Владимир Зеленский вручает награду украинскому спортсмену. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился со спортсменами национальной паралимпийской сборной Украины. Речь идет о чемпионах и призерах ХIV зимних Паралимпийских игр, которые состоялись в Италии. Глава государства отметил украинцев государственными наградами.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Читайте также:

Встреча Зеленского с паралимпийцами

Украинский лидер выразил благодарность спортсменам за победы в соревнованиях. Он подчеркнул, что для нашего государства это повод для гордости.

"Украина благодарна вам за то, что вы в очередной раз показываете всему миру, какие вы есть, какие мы есть, какая есть Украина, нация несокрушимых людей. Украинцы имеют уникальную волю, украинцы сильные, украинцы — победители по духу", — отметил Зеленский.

Президент Володимир Зеленський відзначив спортсменів паралімпійської збірної України
Украинские спортсмены. фото: ОП

Он добавил, что несмотря на войну, допуск россиян к участию и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, украинцы смогли получить важные достижения.

"Все это вас не сломало, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно — наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордость и благодарность", — подчеркнул Президент.

Президент Володимир Зеленський відзначив спортсменів паралімпійської збірної України
Владимир Зеленский с украинскими паралимпийцами. Фото: ОП

Зеленский наградил паралимпийцев и их тренеров орденами:

  • "За заслуги" I-III степеней;
  • "За мужество" III степени;
  • княгини Ольги II-III степеней;
  • князя Ярослава Мудрого V степени.

Кроме того, глава государства вручил спортсменам медали "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Добавим, что на ХIV зимних Паралимпийских играх, которые проходили с 6 по 15 марта, украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Паралимпийцы завоевали три "золота", восемь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Паралимпиада-2026

В Национальном паралимпийском комитете заявили о системном давлении на делегацию Украины во время XIV Зимних Паралимпийских игр. Представители команды заявляют, что подобного отношения не было ни разу за более чем 30 лет участия в Паралимпиадах.

Ранее Украина и еще 15 стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026. Это связано с тем, что к участию допустили российских и белорусских спортсменов.

Кроме того, украинская делегация отказалась участвовать в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр-2026. Такое решение приняла вся национальная команда.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский спортсмены Паралимпийская сборная Украины
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации