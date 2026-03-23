Зеленский отметил спортсменов паралимпийской сборной Украины
Президент Владимир Зеленский встретился со спортсменами национальной паралимпийской сборной Украины. Речь идет о чемпионах и призерах ХIV зимних Паралимпийских игр, которые состоялись в Италии. Глава государства отметил украинцев государственными наградами.
Украинский лидер выразил благодарность спортсменам за победы в соревнованиях. Он подчеркнул, что для нашего государства это повод для гордости.
"Украина благодарна вам за то, что вы в очередной раз показываете всему миру, какие вы есть, какие мы есть, какая есть Украина, нация несокрушимых людей. Украинцы имеют уникальную волю, украинцы сильные, украинцы — победители по духу", — отметил Зеленский.
Он добавил, что несмотря на войну, допуск россиян к участию и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, украинцы смогли получить важные достижения.
"Все это вас не сломало, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно — наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордость и благодарность", — подчеркнул Президент.
Зеленский наградил паралимпийцев и их тренеров орденами:
- "За заслуги" I-III степеней;
- "За мужество" III степени;
- княгини Ольги II-III степеней;
- князя Ярослава Мудрого V степени.
Кроме того, глава государства вручил спортсменам медали "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".
Добавим, что на ХIV зимних Паралимпийских играх, которые проходили с 6 по 15 марта, украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Паралимпийцы завоевали три "золота", восемь серебряных и восемь бронзовых медалей.
Паралимпиада-2026
В Национальном паралимпийском комитете заявили о системном давлении на делегацию Украины во время XIV Зимних Паралимпийских игр. Представители команды заявляют, что подобного отношения не было ни разу за более чем 30 лет участия в Паралимпиадах.
Ранее Украина и еще 15 стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026. Это связано с тем, что к участию допустили российских и белорусских спортсменов.
Кроме того, украинская делегация отказалась участвовать в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр-2026. Такое решение приняла вся национальная команда.
