Зеленский отметил спортсменов паралимпийской сборной Украины

Владимир Зеленский вручает награду украинскому спортсмену.

Президент Владимир Зеленский встретился со спортсменами национальной паралимпийской сборной Украины. Речь идет о чемпионах и призерах ХIV зимних Паралимпийских игр, которые состоялись в Италии. Глава государства отметил украинцев государственными наградами.

Читайте также:

Встреча Зеленского с паралимпийцами

Украинский лидер выразил благодарность спортсменам за победы в соревнованиях. Он подчеркнул, что для нашего государства это повод для гордости.

"Украина благодарна вам за то, что вы в очередной раз показываете всему миру, какие вы есть, какие мы есть, какая есть Украина, нация несокрушимых людей. Украинцы имеют уникальную волю, украинцы сильные, украинцы — победители по духу", — отметил Зеленский.

Он добавил, что несмотря на войну, допуск россиян к участию и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, украинцы смогли получить важные достижения.

"Все это вас не сломало, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно — наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордость и благодарность", — подчеркнул Президент.

Зеленский наградил паралимпийцев и их тренеров орденами:

"За заслуги" I-III степеней;

"За мужество" III степени;

княгини Ольги II-III степеней;

князя Ярослава Мудрого V степени.

Кроме того, глава государства вручил спортсменам медали "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Добавим, что на ХIV зимних Паралимпийских играх, которые проходили с 6 по 15 марта, украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Паралимпийцы завоевали три "золота", восемь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Паралимпиада-2026

В Национальном паралимпийском комитете заявили о системном давлении на делегацию Украины во время XIV Зимних Паралимпийских игр. Представители команды заявляют, что подобного отношения не было ни разу за более чем 30 лет участия в Паралимпиадах.

Ранее Украина и еще 15 стран заявили о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026. Это связано с тем, что к участию допустили российских и белорусских спортсменов.

Кроме того, украинская делегация отказалась участвовать в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр-2026. Такое решение приняла вся национальная команда.

