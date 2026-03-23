Спорт Зеленський відзначив спортсменів паралімпійської збірної України

Зеленський відзначив спортсменів паралімпійської збірної України

Дата публікації: 23 березня 2026 18:09
Володимир Зеленський вручає нагороду українському спортсмену. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами національної паралімпійської збірної України. Йдеться про чемпіонів та призерів ХІV зимових Паралімпійських ігор, які відбулися в Італії. Глава держави відзначив українців державними нагородами.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Український лідер висловив вдячність спортсменам за перемоги у змаганнях. Він наголосив, що для нашої держави це привід для гордості.

"Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці — переможці за духом", — зазначив Зеленський.

Українські спортсмени. Фото: ОП

Він додав, що попри війну, допуск росіян до участі та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, українці змогли здобути важливі досягнення.

"Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо — наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об'єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність", — підкреслив Президент.

Володимир Зеленський з українськими паралімпійцями. Фото: ОП

Зеленський нагородив паралімпійців та їхніх тренерів орденами:

  • "За заслуги" І–ІІІ ступенів;
  • "За мужність" ІІІ ступеня;
  • княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів;
  • князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Крім того, глава держави вручив спортсменам медалі "За працю і звитягу" та присвоїв почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

Додамо, що на ХІV зимових Паралімпійських іграх, які тривали з 6 по 15 березня, українські спортсмени вибороли 19 медалей. Паралімпійці здобули три "золота", вісім срібних і вісім бронзових медалей.

Паралімпіада-2026

У Національному паралімпійському комітеті заявили про системний тиск на делегацію України під час XIV Зимових Паралімпійських ігор. Представники команди заявляють, що подібного ставлення не було жодного разу за понад 30 років участі у Паралімпіадах.

Раніше Україна та ще 15 країн заявили про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Це пов'язано з тим, що до участі допустили російських і білоруських спортсменів.

Крім того, українська делегація відмовилася брати участь в церемонії закриття зимових Паралімпійських ігор-2026. Таке рішення ухвалила вся національна команда.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
