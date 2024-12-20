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Зеленский поговорил с Усиком перед боем с Фьюри — видео

20 декабря 2024 17:43
Алексей Паламарчук - Редактор
Зеленский поддержал Усика перед боем с Фьюри
Президент Украины Владимир Зеленский и боксер Александр Усик. Фото: ОП
Алексей Паламарчук - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеозвонку с боксером Александром Усиком. Уже завтра, 21 декабря, у него будет бой с Тайсоном Фьюри.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 20 декабря.

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Глава государства поддержал боксера перед поединком. Он пожелал ему успеха и подчеркнул, что украинцы держат за него кулаки.

"Очень хочется, ты же знаешь, очень хочется победы для Украины. Каждая твоя победа она дает настроение, заряжает украинцев. Все большие фанаты твоего таланта, твоей храбрости, крепости и твоего успеха. Все желаем успеха", — подчеркнул Зеленский.

Во время разговора он в шутку напомнил, что Великобритания, которую представляет Тайсон Фьюри, — партнер Украины. По его словам, "не стоит обижать соперника слишком сильно, потому что мы получаем от страны ракеты".

Напомним, 20 декабря Усик поговорил с защитниками Азовстали. Чемпион мира и его болельщики напомнили миру о том, что до сих пор более 1 500 защитников Мариуполя находятся в плену.

Также 19 декабря в Эр-Рияде прошла финальная пресс-конференция перед боем Усик-Фьюри, где наибольшее внимание привлекла битва взглядов.

Владимир Зеленский Александр Усик Тайсон Фьюри президент украинские боксеры

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