Зеленський підтримав Усика перед боєм з Ф'юрі

Президент України Володимир Зеленський та боксер Олександр Усик. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поговорив по відеодзвінку з боксером Олександром Усиком. Вже завтра, 21 грудня, у нього буде бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.

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Розмова Зеленського з Усиком

Глава держави підтримав боксера перед поєдинком. Він побажав йому успіху та наголосив, що українців тримають за нього кулаки.

"Дуже хочеться, ти ж знаєш, дуже хочеться перемоги для України. Кожна твоя перемога вона дає настрій, заряджає українців. Всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Всі бажаємо успіху", — наголосив Зеленський.

Під час розмови він жартома нагадав, що Британія, яку представляє Тайсон Ф’юрі, — партнер України. За його словами, "не варто ображати суперника занадто сильно, бо ми отримуємо від країни ракети".

Нагадаємо, 20 грудня Усик поговорив із захисниками Азовсталі. Чемпіон світу та його вболівальники нагадали світу про те, що досі понад 1 500 захисників Маріуполя перебувають у полоні.

Також 19 грудня у Ер-Ріяді пройшла фінальна пресконференція перед боєм Усик-Ф'юрі, де найбільшу увагу привернула битва поглядів.