Кем был Борис Талиновский — 10 лет без легенды журналистики

Борис Талиновский. Фото: кадр из видео dynamo.kiev.ua

Десять лет назад ушел из жизни Борис Хунович Талиновский, известный в спортивной журналистике как Дядя Боба. Он был легендой спортивной журналистики Украины.

О годовщине смерти легенды спортивной журналистики напомнил официальный паблик умершего Артема Франкова.

Реклама

Читайте также:

Годовщина смерти Талиновского

Авторы напомнили о влиянии Талиновского на журнал "Футбол" и о том, что он на страницах еженедельника пытался творить литературу.

Талиновский давал журналистским текстам о спорте художественную окраску, глубину, юмор и душу.

Кроме публикаций на страницах "Футбола" Талиновский оставил многотомники: "Все чемпионаты мира", "Чемпионаты Европы", "Футбол и немцы", а также жемчужины вроде "Гораздо больше, чем футбол. Немецкие дерби" и посмертные "Футбол по центру" и "Футбол идет на север. Нихт капитулирен!".

"Дядя Боба Талиновский умел Писать. Именно так, с большой буквы П. Меня все время тянет перезвонить ему, обсудить новости и творческие планы, накричать, чтобы быстрее работал, поразить — мол, уже старый, а все еще демократ...", — вспоминал о Талиновском Франков.

Отметим что Талиновский умер 11 октября 2015 года в возрасте 63 лет.

Напомним, центральный защитник сборной Украины стал самым дорогим футболистом страны.

Известный экс-футболист Виктор Леоненко заявил, что Сергею Реброву нужно дать шанс.