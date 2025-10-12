Видео
Вспоминаем Бориса Талиновского в 10 годовщину его смерти

Вспоминаем Бориса Талиновского в 10 годовщину его смерти

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 19:11
Кем был Борис Талиновский — 10 лет без легенды журналистики
Борис Талиновский. Фото: кадр из видео dynamo.kiev.ua

Десять лет назад ушел из жизни Борис Хунович Талиновский, известный в спортивной журналистике как Дядя Боба. Он был легендой спортивной журналистики Украины.

О годовщине смерти легенды спортивной журналистики напомнил официальный паблик умершего Артема Франкова.

Годовщина смерти Талиновского

Авторы напомнили о влиянии Талиновского на журнал "Футбол" и о том, что он на страницах еженедельника пытался творить литературу.

Талиновский давал журналистским текстам о спорте художественную окраску, глубину, юмор и душу.

Кроме публикаций на страницах "Футбола" Талиновский оставил многотомники: "Все чемпионаты мира", "Чемпионаты Европы", "Футбол и немцы", а также жемчужины вроде "Гораздо больше, чем футбол. Немецкие дерби" и посмертные "Футбол по центру" и "Футбол идет на север. Нихт капитулирен!".

"Дядя Боба Талиновский умел Писать. Именно так, с большой буквы П. Меня все время тянет перезвонить ему, обсудить новости и творческие планы, накричать, чтобы быстрее работал, поразить — мол, уже старый, а все еще демократ...", — вспоминал о Талиновском Франков.

Отметим что Талиновский умер 11 октября 2015 года в возрасте 63 лет.

журналисты футбол Динамо умершие Артем Франков
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
