Ким був Борис Таліновський — 10 років без легенди журналістики

Борис Таліновський. Фото: кадр з відео dynamo.kiev.ua

Десять років тому пішов з життя Борис Хунович Таліновський, відомий в спортивній журналістиці як Дядя Боба. Він був легендою спортивної журналістики України.

Про річницю смерті легенди спортивної журналістики нагадав офіційний паблік померлого Артема Франкова.

Річниця смерті Таліновського

Автори нагадали про вплив Таліновського на журнал "Футбол" та про те, що він на сторінках щотижневика намагався творити літературу.

Таліновський давав журналістським текстам про спорт художнього забарвлення, глибину, гумор та душу.

Крім публікацій на сторінках "Футбола" Таліновський залишив багатотомники: "Усі чемпіонати світу", "Чемпіонати Європи", "Футбол і німці", а також перлини на кшталт "Набагато більше, ніж футбол. Німецькі дербі" та посмертні "Футбол по центру" і "Футбол іде на північ. Ніхт капітулірен!".

"Дядя Боба Таліновський умів Писати. Саме так, з великої літери П. Мене весь час тягне передзвонити йому, обговорити новини та творчі плани, накричати, щоб швидше працював, вразити — мовляв, уже старий, а все ще демократ…", — згадував про Таліновського Франков.

Зазначимо що Таліновський помер 11 жовтня 2015 року у віці 63 років.

