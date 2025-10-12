Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Згадуєм Бориса Таліновського у 10 річницю його смерті

Згадуєм Бориса Таліновського у 10 річницю його смерті

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 19:11
Ким був Борис Таліновський — 10 років без легенди журналістики
Борис Таліновський. Фото: кадр з відео dynamo.kiev.ua

Десять років тому пішов з життя Борис Хунович Таліновський, відомий в спортивній журналістиці як Дядя Боба. Він був легендою спортивної журналістики України.

Про річницю смерті легенди спортивної журналістики нагадав офіційний паблік померлого Артема Франкова.

Реклама
Читайте також:

Річниця смерті Таліновського

Автори нагадали про вплив Таліновського на журнал "Футбол" та про те, що він на сторінках щотижневика намагався творити літературу.

Таліновський давав журналістським текстам про спорт художнього забарвлення, глибину, гумор та душу.

Крім публікацій на сторінках "Футбола" Таліновський залишив багатотомники: "Усі чемпіонати світу", "Чемпіонати Європи", "Футбол і німці", а також перлини на кшталт "Набагато більше, ніж футбол. Німецькі дербі" та посмертні "Футбол по центру" і "Футбол іде на північ. Ніхт капітулірен!".

"Дядя Боба Таліновський умів Писати. Саме так, з великої літери П. Мене весь час тягне передзвонити йому, обговорити новини та творчі плани, накричати, щоб швидше працював, вразити — мовляв, уже старий, а все ще демократ…", — згадував про Таліновського Франков.

Зазначимо що Таліновський помер 11 жовтня 2015 року у віці 63 років.

Нагадаємо, центральний захисник збірної України став найдорожчим футболістом країни.

Відомий ексфутболіст Віктор Леоненко заявив, що Сергію Реброву потрібно дати шанс.

журналісти футбол Динамо померлі Артем Франков
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації