Главная Спорт Жеребьевка Динамо и Шахтера в Лиге Конференций — что известно

Жеребьевка Динамо и Шахтера в Лиге Конференций — что известно

Дата публикации 29 августа 2025 15:37
Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге конференций УЕФА
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/26. Об этом стало известно после жеребьевки основной части турнира. 

Болельщики украинских команд испытали разные эмоции после жеребьевки, которая прошла на официальном сайте УЕФА

В пятницу, 29 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка основного раунда Лиги Конференций. В турнире примут участие 36 команд, которые проведут по шесть матчей с соперниками из разных корзин. Восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала, еще шестнадцать разыгрывают места через дополнительный раунд плей-офф.  

Руслан Нещерет
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

С кем сыграют "Динамо" и "Шахтер" 

Жеребьевка распределила для украинских клубов непростых оппонентов. У "Динамо" оказались более сложные соперники: 

  • "Кристал Пэлас" (Англия);
  • "Фиорентина" (Италия);
  • "Зриньски" (Босния);
  • "Омония" (Кипр);
  • "Ноа" (Армения);
  • "Самсунпор" (Турция). 
Георгий Судаков
Георгий Судаков может уйти из "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У "Шахтера" более легкие соперники, так что обещание главного тренера команды Арды Турана "пошуметь" в турнире может исполниться: 

  • "Легия" (Польша);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Риека" (Хорватия);
  • "Абердин" (Шотландия);
  • "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта). 

Старт группового этапа назначен на 2 октября. Все матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, а всего в сезоне состоится 141 поединок за 15 игровых дней.

После групповой стадии турнир пойдет по классической схеме плей-офф с двухматчевыми противостояниями до самого финала, который определит нового победителя Лиги конференций. 

Напомним, Арда Туран уже рассказал, что ждет болельщиков "Шахтера" в этом еврокубковом сезоне. 

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань объяснил, почему его команда выбыла из еврокубков

Артем Довбик не поедет выступать в Англию, но в его услугах заинтересован известный клуб из другой страны. 

Максим Яворницкий - Редактор
Максим Яворницкий
