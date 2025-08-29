Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге конференций УЕФА

Жеребьевка Динамо и Шахтера в Лиге Конференций — что известно
Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/26. Об этом стало известно после жеребьевки основной части турнира.
Болельщики украинских команд испытали разные эмоции после жеребьевки, которая прошла на официальном сайте УЕФА.
В пятницу, 29 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка основного раунда Лиги Конференций. В турнире примут участие 36 команд, которые проведут по шесть матчей с соперниками из разных корзин. Восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала, еще шестнадцать разыгрывают места через дополнительный раунд плей-офф.
С кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"
Жеребьевка распределила для украинских клубов непростых оппонентов. У "Динамо" оказались более сложные соперники:
- "Кристал Пэлас" (Англия);
- "Фиорентина" (Италия);
- "Зриньски" (Босния);
- "Омония" (Кипр);
- "Ноа" (Армения);
- "Самсунпор" (Турция).
У "Шахтера" более легкие соперники, так что обещание главного тренера команды Арды Турана "пошуметь" в турнире может исполниться:
- "Легия" (Польша);
- "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Риека" (Хорватия);
- "Абердин" (Шотландия);
- "Брейдаблик" (Исландия);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Старт группового этапа назначен на 2 октября. Все матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, а всего в сезоне состоится 141 поединок за 15 игровых дней.
После групповой стадии турнир пойдет по классической схеме плей-офф с двухматчевыми противостояниями до самого финала, который определит нового победителя Лиги конференций.
