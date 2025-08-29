Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге конференций УЕФА

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/26. Об этом стало известно после жеребьевки основной части турнира.

Болельщики украинских команд испытали разные эмоции после жеребьевки, которая прошла на официальном сайте УЕФА.

В пятницу, 29 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка основного раунда Лиги Конференций. В турнире примут участие 36 команд, которые проведут по шесть матчей с соперниками из разных корзин. Восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала, еще шестнадцать разыгрывают места через дополнительный раунд плей-офф.

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

С кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Жеребьевка распределила для украинских клубов непростых оппонентов. У "Динамо" оказались более сложные соперники:

"Кристал Пэлас" (Англия);

"Фиорентина" (Италия);

"Зриньски" (Босния);

"Омония" (Кипр);

"Ноа" (Армения);

"Самсунпор" (Турция).

Георгий Судаков может уйти из "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У "Шахтера" более легкие соперники, так что обещание главного тренера команды Арды Турана "пошуметь" в турнире может исполниться:

"Легия" (Польша);

"Шемрок Роверс" (Ирландия);

"Риека" (Хорватия);

"Абердин" (Шотландия);

"Брейдаблик" (Исландия);

"Хамрун Спартанс" (Мальта).

Старт группового этапа назначен на 2 октября. Все матчи Лиги конференций будут проходить по четвергам, а всего в сезоне состоится 141 поединок за 15 игровых дней.

После групповой стадии турнир пойдет по классической схеме плей-офф с двухматчевыми противостояниями до самого финала, который определит нового победителя Лиги конференций.

