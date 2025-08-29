Динамо та Шахтар дізналися суперників у Лізі конференцій УЄФА

Жеребкування Динамо та Шахтаря в Лізі Конференцій — що відомо
Українські клуби "Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/26. Про це стало відомо після жеребкування основної частини турніру.
Уболівальники українських команд відчули різні емоції після жеребкування, яке відбулося на офіційному сайті УЄФА.
У п'ятницю, 29 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування основного раунду Ліги Конференцій. У турнірі візьмуть участь 36 команд, які проведуть по шість матчів із суперниками з різних кошиків. Вісім найкращих напряму виходять до 1/8 фіналу, ще шістнадцять розігрують місця через додатковий раунд плей-оф.
З ким зіграють "Динамо" та "Шахтар"
Жеребкування розподілило для українських клубів непростих опонентів. У "Динамо" виявилися складніші суперники:
- "Кристал Пелас" (Англія);
- "Фіорентина" (Італія);
- "Зріньскі" (Боснія);
- "Омонія" (Кіпр);
- "Ноа" (Вірменія);
- "Самсунпор" (Туреччина).
У "Шахтаря" легші суперники, тож обіцянка головного тренера команди Арди Турана "пошуміти" в турнірі може здійснитися:
- "Легія" (Польща);
- "Шемрок Роверс" (Ірландія);
- "Рієка" (Хорватія);
- "Абердін" (Шотландія);
- "Брейдаблік" (Ісландія);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Старт групового етапу призначено на 2 жовтня. Усі матчі Ліги конференцій відбуватимуться щочетверга, а загалом у сезоні відбудеться 141 поєдинок за 15 ігрових днів.
Після групової стадії турнір піде за класичною схемою плей-офф із двоматчевими протистояннями до самого фіналу, який визначить нового переможця Ліги конференцій.
Нагадаємо, Арда Туран уже розповів, що чекає на вболівальників "Шахтаря" в цьому єврокубковому сезоні.
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань пояснив, чому його команда вибула з єврокубків.
Артем Довбик не поїде виступати до Англії, але в його послугах зацікавлений відомий клуб з іншої країни.
Читайте Новини.LIVE!