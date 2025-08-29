Динамо та Шахтар дізналися суперників у Лізі конференцій УЄФА

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Українські клуби "Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/26. Про це стало відомо після жеребкування основної частини турніру.

Уболівальники українських команд відчули різні емоції після жеребкування, яке відбулося на офіційному сайті УЄФА.

У п'ятницю, 29 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування основного раунду Ліги Конференцій. У турнірі візьмуть участь 36 команд, які проведуть по шість матчів із суперниками з різних кошиків. Вісім найкращих напряму виходять до 1/8 фіналу, ще шістнадцять розігрують місця через додатковий раунд плей-оф.

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

З ким зіграють "Динамо" та "Шахтар"

Жеребкування розподілило для українських клубів непростих опонентів. У "Динамо" виявилися складніші суперники:

"Кристал Пелас" (Англія);

"Фіорентина" (Італія);

"Зріньскі" (Боснія);

"Омонія" (Кіпр);

"Ноа" (Вірменія);

"Самсунпор" (Туреччина).

Георгій Судаков може піти з "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У "Шахтаря" легші суперники, тож обіцянка головного тренера команди Арди Турана "пошуміти" в турнірі може здійснитися:

"Легія" (Польща);

"Шемрок Роверс" (Ірландія);

"Рієка" (Хорватія);

"Абердін" (Шотландія);

"Брейдаблік" (Ісландія);

"Хамрун Спартанс" (Мальта).

Старт групового етапу призначено на 2 жовтня. Усі матчі Ліги конференцій відбуватимуться щочетверга, а загалом у сезоні відбудеться 141 поєдинок за 15 ігрових днів.

Після групової стадії турнір піде за класичною схемою плей-офф із двоматчевими протистояннями до самого фіналу, який визначить нового переможця Ліги конференцій.

