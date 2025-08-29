Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Жеребкування Динамо та Шахтаря в Лізі Конференцій — що відомо

Жеребкування Динамо та Шахтаря в Лізі Конференцій — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:37
Динамо та Шахтар дізналися суперників у Лізі конференцій УЄФА
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Українські клуби "Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/26. Про це стало відомо після жеребкування основної частини турніру.

Уболівальники українських команд відчули різні емоції після жеребкування, яке відбулося на офіційному сайті УЄФА.

Реклама
Читайте також:

У п'ятницю, 29 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування основного раунду Ліги Конференцій. У турнірі візьмуть участь 36 команд, які проведуть по шість матчів із суперниками з різних кошиків. Вісім найкращих напряму виходять до 1/8 фіналу, ще шістнадцять розігрують місця через додатковий раунд плей-оф.

Руслан Нещерет
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

З ким зіграють "Динамо" та "Шахтар"

Жеребкування розподілило для українських клубів непростих опонентів. У "Динамо" виявилися складніші суперники:

  • "Кристал Пелас" (Англія);
  • "Фіорентина" (Італія);
  • "Зріньскі" (Боснія);
  • "Омонія" (Кіпр);
  • "Ноа" (Вірменія);
  • "Самсунпор" (Туреччина).
Георгий Судаков
Георгій Судаков може піти з "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У "Шахтаря" легші суперники, тож обіцянка головного тренера команди Арди Турана "пошуміти" в турнірі може здійснитися:

  • "Легія" (Польща);
  • "Шемрок Роверс" (Ірландія);
  • "Рієка" (Хорватія);
  • "Абердін" (Шотландія);
  • "Брейдаблік" (Ісландія);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Старт групового етапу призначено на 2 жовтня. Усі матчі Ліги конференцій відбуватимуться щочетверга, а загалом у сезоні відбудеться 141 поєдинок за 15 ігрових днів.

Після групової стадії турнір піде за класичною схемою плей-офф із двоматчевими протистояннями до самого фіналу, який визначить нового переможця Ліги конференцій.

Нагадаємо, Арда Туран уже розповів, що чекає на вболівальників "Шахтаря" в цьому єврокубковому сезоні.

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань пояснив, чому його команда вибула з єврокубків.

Артем Довбик не поїде виступати до Англії, але в його послугах зацікавлений відомий клуб з іншої країни.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Ліга Конференцій
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації