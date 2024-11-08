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Массовая драка в Амстердаме между болельщиками — что известно

8 ноября 2024 15:45
Станислав Костюк - Редактор
Драка болельщиков в Амстердаме — что известно о пострадавших
Схватки в Амстердаме. Фото: Reuters
Станислав Костюк - Редактор

Ночью состоялся футбольный матч Лиги Европы между командами "Аякс" с тель-авивским "Маккаби". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу амстердамского клуба на дому. Перед матчем на улицах города разразились масштабные стычки между пропалестинскими демонстрантами и нидерландской полицией.

Об этом сообщает DW.

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Результаты матча

Команды встретились в рамках 4 тура Лиги Европы 7 ноября. Амстердамский клуб продемонстрировал уверенную игру на поле и с лёгкостью одержал победу. В первом тайме "Аякс" отличился тремя голами. В первой половине встречи отличились Бертран Траоре, Кеннет Тейлор и Мика Готс.

После перерыва они увеличили свое преимущество и забили еще два гола. Забить во втором тайме удалось Брайану Бробби и Киану Фитц-Джиму. Финальный счет матча — 5:0.

"Аякс" (Нидерланды) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 5:0

Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.

Схватки в Амстердаме

Первые стычки вспыхнули еще перед началом матча. Полиция Амстердама сообщила о "напряженности" в нескольких частях города. Часть демонстрантов собиралась пробраться к стадиону, где состоялся матч, однако их остановили правоохранители.

Задержание участников стычек
Задержание участников стычек. Фото: Reuters

Полицейские задержали более 67 человек после уличных столкновений, а в МИД Израиля заявили, что в результате нападений десять человек получили травмы, пять человек попали в больницы.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета в Нидерланды, чтобы доставить домой футбольных болельщиков.

"Жестокие картины нападения на наших граждан в Амстердаме не останутся без внимания. Премьер-министр Нетаньяху воспринимает ужасный инцидент с особой серьезностью и требует от голландского правительства и сил безопасности принять решительные и быстрые меры против участников беспорядков и обеспечить безопасность наших граждан", — говорится в заявлении.

Лидер правящей партии Нидерландов Герт Уилдерс призвал депортировать из страны нападающих из-за "охоты на евреев" на улицах Амстердама.

"Арестовать и депортировать мультикультурную св**оч, напавшую на поклонников "Маккаби Тель-Авив" на наших улицах. Стыдно, что такое может произойти в Нидерландах. Абсолютно неприемлемо", — написал Герт Уилдерс.

Сообщение Герта Вилдерса
Сообщение Герта Уилдерса. Фото: скриншот


В то же время мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что нападающими стали "антисемитские отряды беглецов".

"Это очень темный момент для города, за который мне очень стыдно. Преступники-антисемиты напали на посетителей нашего города", — сказала Холсема журналистам.

Схватки в Амстердаме
Схватки в Амстердаме. Фото: Reuters

 

Напомним, Лунин в ближайшее время получит предложение о трансфере из Италии.

Мбаппе заявил, что его используют в "невыгодной" позиции в атаке в "Реале".

Мудрик отличился голом в матче за "Челси".

Лига Европы Аякс футбол Нидерланды болельщики Израиль

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