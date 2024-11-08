Драка болельщиков в Амстердаме — что известно о пострадавших

Массовая драка в Амстердаме между болельщиками — что известно
Ночью состоялся футбольный матч Лиги Европы между командами "Аякс" с тель-авивским "Маккаби". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу амстердамского клуба на дому. Перед матчем на улицах города разразились масштабные стычки между пропалестинскими демонстрантами и нидерландской полицией.
Об этом сообщает DW.
Результаты матча
Команды встретились в рамках 4 тура Лиги Европы 7 ноября. Амстердамский клуб продемонстрировал уверенную игру на поле и с лёгкостью одержал победу. В первом тайме "Аякс" отличился тремя голами. В первой половине встречи отличились Бертран Траоре, Кеннет Тейлор и Мика Готс.
После перерыва они увеличили свое преимущество и забили еще два гола. Забить во втором тайме удалось Брайану Бробби и Киану Фитц-Джиму. Финальный счет матча — 5:0.
"Аякс" (Нидерланды) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 5:0
Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.
Схватки в Амстердаме
Первые стычки вспыхнули еще перед началом матча. Полиция Амстердама сообщила о "напряженности" в нескольких частях города. Часть демонстрантов собиралась пробраться к стадиону, где состоялся матч, однако их остановили правоохранители.
Полицейские задержали более 67 человек после уличных столкновений, а в МИД Израиля заявили, что в результате нападений десять человек получили травмы, пять человек попали в больницы.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета в Нидерланды, чтобы доставить домой футбольных болельщиков.
"Жестокие картины нападения на наших граждан в Амстердаме не останутся без внимания. Премьер-министр Нетаньяху воспринимает ужасный инцидент с особой серьезностью и требует от голландского правительства и сил безопасности принять решительные и быстрые меры против участников беспорядков и обеспечить безопасность наших граждан", — говорится в заявлении.
Лидер правящей партии Нидерландов Герт Уилдерс призвал депортировать из страны нападающих из-за "охоты на евреев" на улицах Амстердама.
"Арестовать и депортировать мультикультурную св**оч, напавшую на поклонников "Маккаби Тель-Авив" на наших улицах. Стыдно, что такое может произойти в Нидерландах. Абсолютно неприемлемо", — написал Герт Уилдерс.
В то же время мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что нападающими стали "антисемитские отряды беглецов".
"Это очень темный момент для города, за который мне очень стыдно. Преступники-антисемиты напали на посетителей нашего города", — сказала Холсема журналистам.
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