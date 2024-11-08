Бійка вболівальників в Амстердамі — що відомо про постраждалих

Сутички в Амстердамі. Фото: Reuters

Вночі відбувся футбольний матч Ліги Європи між командами "Аякс" з та тель-авівським "Маккабі". Зустріч завершилась з рахунком 5:0 на користь амстердамського клубу вдома. Перед матчем на вулицях міста спалахнули масштабні сутички між пропалестинськими демонстрантами та нідерландською поліцією.

Про це повідомляє DW.

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Результати матчу

Команди зустрілись у рамках 4-го туру Ліги Європи 7 листопада. Амстердамський клуб продемонстрував впевнену гру на полі та з легкістю здобув перемогу. У першому таймі "Аякс" відзначився трьома голами. У першій половині зустрічі відзначилися Бертран Траоре, Кеннет Тейлор та Міка Готс.

Після перерви вони збільшили свою перевагу та забили ще два голи. Забити у другому таймі вдалось Браяну Броббі та Кіану Фітц-Джиму. Фінальний рахунок матчу — 5:0.

"Аякс" (Нідерланди) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 5:0

Голи: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Броббі, 61, Фітц-Джим, 69.

Сутички в Амстердамі

Перші сутички спалахнули ще перед початком матчу. Поліція Амстердаму повідомила про "напруженість" у декількох частинах міста. Частина демонстрантів мала намір пробратись до стадіону, де відбувся матч, проте їх зупинили правоохоронці.

Затримання учасників сутичок. Фото: Reuters

Поліцейські затримали понад 67 осіб після вуличних зіткнень, а в МЗС Ізраїлю заявили, що внаслідок нападів десять осіб отримали травми, пʼять людей потрапили до лікарень.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав розпорядження відправити два літаки до Нідерландів, щоб доставити додому футбольних уболівальників.

"Жорстокі картини нападу на наших громадян в Амстердамі не залишаться поза увагою. Прем'єр-міністр Нетаньяху сприймає жахливий інцидент з особливою серйозністю і вимагає від голландського уряду та сил безпеки вжити рішучих і швидких заходів проти учасників заворушень і забезпечити безпеку наших громадян", — йдеться в заяві.

Лідер правлячої партії Нідерландів Герт Вілдерс закликав депортувати з країни нападників через "полювання на євреїв" на вулицях Амстердама.

"Заарештувати і депортувати мультикультурну на**лоч, яка напала на прихильників "Маккабі Тель-Авів" на наших вулицях. Соромно, що таке може статися в Нідерландах. Абсолютно неприйнятно", — написав Герт Вілдерс.

Допис Герта Вілдерса. Фото: скриншот



Водночас мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що нападниками стали "антисемітські загони втікачів".

"Це дуже темний момент для міста, за який мені дуже соромно. Злочинці-антисеміти напали на відвідувачів нашого міста.", — сказала Халсема журналістам.

Сутички в Амстердамі. Фото: Reuters

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