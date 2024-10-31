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Появился новый претендент на Лунина из чемпионата Португалии

31 октября 2024 13:39
Станислав Костюк - Редактор
Лунина готов пригласить один из португальских грандов
Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Запасным голкипером "Реала" интересуется один из грандов местного футбола.

"Реал" в ближайшее время получит предложение по трансферу Лунина, сообщает DefensaCentral.

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Андрей Лунин недавно продлил контракт с "Реалом" сроком на шесть лет, но его статус в мадридской команде не изменился. Голкипер продолжает оставаться "вторым номером" испанского клуба. Им продолжают интересоваться команды из ведущих чемпионатов Европы. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин перед матчем "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куда может перейти Лунин 

Руководство португальского "Порту" ищет нового вратаря, поскольку в ближайшее время готовится к продаже Диогу Кошты. Клубу необходим футболист для стабильной игры в основном составе. 

В "Порту" считают Лунина оптимальным кандидатом на эту роль. "Драконы" готовы предложить мадридскому "Реалу" 20 млн евро за украинского футболиста. Остальное будет зависеть от самого Андрея и его нынешнего клуба. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с женой и ребенком. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В сезоне 2024/2025 Лунин сыграл за "Реал" три матча, в которых пропустил пять голов. Четыре из них побывало в воротах голкипера в игре с "Барселоной". Один поединок Лунин отстоял "на ноль". 

Напомним, форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат стал кандидатом на переход в европейский топ-клуб. 

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может уступить свой пост известному специалисту. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригласил в команду Эрика Тен Хага. 

Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Порту спорт Футбол трансферы

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