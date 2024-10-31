Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow З'явився новий претендент на Луніна із чемпіонату Португалії arrow

З'явився новий претендент на Луніна із чемпіонату Португалії

31 жовтня 2024 13:39
Станіслав Костюк - Редактор
Луніна готовий запросити один із португальських грандів
Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станіслав Костюк - Редактор

Воротар збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Португалії. Запасним голкіпером "Реала" цікавиться один із грандів місцевого футболу.

"Реал" найближчим часом отримає пропозицію щодо трансферу Луніна, повідомляє DefensaCentral.

Читайте також:

Андрій Лунін нещодавно продовжив контракт із "Реалом" терміном на шість років, але його статус у мадридській команді не змінився. Голкіпер продовжує залишатися "другим номером" іспанського клубу. Ним продовжують цікавитись команди з провідних чемпіонатів Європи.

Андрій Лунін
Андрій Лунін перед матчем "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди може перейти Лунін

Керівництво португальського "Порту" шукає нового воротаря, оскільки найближчим часом готується до продажу Діогу Кошти. Клубу потрібний футболіст для стабільної гри в основному складі.

У "Порту" вважають Луніна найоптимальнішим кандидатом на цю роль. "Дракони" готові запропонувати мадридському "Реалу" 20 млн євро за українського футболіста. Решта залежатиме від самого Андрія та його нинішнього клубу.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У сезоні-2024/2025 Лунін зіграв за "Реал" три матчі, в яких пропустив п'ять голів. Чотири з них побували у воротах голкіпера у грі з "Барселоною". Один поєдинок Лунін відстояв "на нуль".

Нагадаємо, форвард київського "Динамо" Владислав Ванат став кандидатом на перехід до європейського топклубу.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич може поступитися своєю посадою відомому фахівцю.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола запросив до команди Еріка Тен Хага.

Реал Мадрид футбол Андрій Лунін Порту спорт Футбол трансфери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Військові КНДР вже перебувають у Донецьку, — ЦПД

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

14:15 Військові КНДР вже перебувають у Донецьку, — ЦПД

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

13:29 Найменша квартира в Одесі — яка ціна

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні