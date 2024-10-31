Луніна готовий запросити один із португальських грандів

Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Воротар збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Португалії. Запасним голкіпером "Реала" цікавиться один із грандів місцевого футболу.

"Реал" найближчим часом отримає пропозицію щодо трансферу Луніна, повідомляє DefensaCentral.

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Андрій Лунін нещодавно продовжив контракт із "Реалом" терміном на шість років, але його статус у мадридській команді не змінився. Голкіпер продовжує залишатися "другим номером" іспанського клубу. Ним продовжують цікавитись команди з провідних чемпіонатів Європи.

Андрій Лунін перед матчем "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди може перейти Лунін

Керівництво португальського "Порту" шукає нового воротаря, оскільки найближчим часом готується до продажу Діогу Кошти. Клубу потрібний футболіст для стабільної гри в основному складі.

У "Порту" вважають Луніна найоптимальнішим кандидатом на цю роль. "Дракони" готові запропонувати мадридському "Реалу" 20 млн євро за українського футболіста. Решта залежатиме від самого Андрія та його нинішнього клубу.

Андрій Лунін із дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У сезоні-2024/2025 Лунін зіграв за "Реал" три матчі, в яких пропустив п'ять голів. Чотири з них побували у воротах голкіпера у грі з "Барселоною". Один поєдинок Лунін відстояв "на нуль".

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