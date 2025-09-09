Клуб Зинченко назначил Постекоглу главным тренером

Александр Зинченко. Фото: УАФ

"Ноттингем Форрест" остался без главного тренера во время перерыва на матчи национальных сборных. Клуб уволил Нуну Эшпириту Санту.

Португальца заменил австралийский специалист Ангелос Постекоглу, который ранее работал в "Селтике" и "Тоттенхэме". Об этом сообщила пресс-служба "Ноттингем Форрест".

Ангелос Постекоглу. Фото: "Ноттингем Форрест"

Новый тренер для Зинченко

Австралийский специалист подписал контракт на два сезона.

Решение о смене тренера назревало еще летом из-за конфликта главного тренера и руководства клуба, но португальцу разрешили начать сезон.

После трех туров АПЛ клуб заработал четыре балла.

Постекоглу работал с "Тоттенхэмом" в сезонах 2023-2025, привел "шпор" к победе в Лиге Европы, но провалил прошлый сезон.

Первую игру после международного перерыва "Ноттингем" проведет против лондонского "Арсенала". Интересно, что перед паузой на сборные клуб пополнил украинский защитник "канониров" Александр Зинченко.

