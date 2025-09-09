Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зинченко получил нового главного тренера

Зинченко получил нового главного тренера

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 19:52
Клуб Зинченко назначил Постекоглу главным тренером
Александр Зинченко. Фото: УАФ

"Ноттингем Форрест" остался без главного тренера во время перерыва на матчи национальных сборных. Клуб уволил Нуну Эшпириту Санту.

Португальца заменил австралийский специалист Ангелос Постекоглу, который ранее работал в "Селтике" и "Тоттенхэме". Об этом сообщила пресс-служба "Ноттингем Форрест".

Реклама
Читайте также:
Ангелос Постекоглу
Ангелос Постекоглу. Фото: "Ноттингем Форрест"

Новый тренер для Зинченко

Австралийский специалист подписал контракт на два сезона.

Решение о смене тренера назревало еще летом из-за конфликта главного тренера и руководства клуба, но португальцу разрешили начать сезон.

После трех туров АПЛ клуб заработал четыре балла.

Постекоглу работал с "Тоттенхэмом" в сезонах 2023-2025, привел "шпор" к победе в Лиге Европы, но провалил прошлый сезон.

Первую игру после международного перерыва "Ноттингем" проведет против лондонского "Арсенала". Интересно, что перед паузой на сборные клуб пополнил украинский защитник "канониров" Александр Зинченко.

Напомним, украинский нападающий Артем Довбик получил шанс стать важным игроком для "Ромы" Джан Пьеро Гасперини.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил плохие новости относительно своего будущего.

футбол Александр Зинченко Ноттингем Форест украинские легионеры (футбол) Ангелос Постекоглу
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации