Ноттінгем Форрест призначив Постекоглу замість Ешпіріту Санту

Олександр Зінченко. Фото: УАФ

"Ноттінгем Форрест" залишився без головного тренера під час перерви на матчі національних збірних. Клуб звільнив Нуну Ешпіріту Санту.

Португальця замінив австралійський спеціаліст Ангелос Постекоглу, який раніше працював у "Селтіку" та "Тоттенгемі". Про це повідомила пресслужба "Ноттінгем Форрест".

Ангелос Постекоглу. Фото: "Ноттінгем Форрест"

Новий тренер для Зінченка

Австралійський фахівець підписав контракт на два сезони.

Рішення про зміну тренера назрівало ще влітку через конфлікт головного тренера та керівництва клубу, але португальцю дозволили почати сезон.

Після трьох турів АПЛ клуб заробив чотири бали.

Постекоглу працював з "Тоттенгемом" в сезонах 2023–2025, привів "шпор" до перемоги в Лізі Європи, але провалив минулий сезон.

Першу гру після міжнародної перерви "Ноттінгем" проведе проти лондонського "Арсеналу". Цікаво, що перед паузою на збірні клуб поповнив український захисник "канонірів" Олександр Зінченко.

