Головна Спорт Зінченко отримав нового головного тренера

Зінченко отримав нового головного тренера

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 19:52
Ноттінгем Форрест призначив Постекоглу замість Ешпіріту Санту
Олександр Зінченко. Фото: УАФ

"Ноттінгем Форрест" залишився без головного тренера під час перерви на матчі національних збірних. Клуб звільнив Нуну Ешпіріту Санту.

Португальця замінив австралійський спеціаліст Ангелос Постекоглу, який раніше працював у "Селтіку" та "Тоттенгемі". Про це повідомила пресслужба "Ноттінгем Форрест".

Читайте також:
Ангелос Постекоглу
Ангелос Постекоглу. Фото: "Ноттінгем Форрест"

Новий тренер для Зінченка

Австралійський фахівець підписав контракт на два сезони.

Рішення про зміну тренера назрівало ще влітку через конфлікт головного тренера та керівництва клубу, але португальцю дозволили почати сезон.

Після трьох турів АПЛ клуб заробив чотири бали.

Постекоглу працював з "Тоттенгемом" в сезонах 2023–2025, привів "шпор" до перемоги в Лізі Європи, але провалив минулий сезон.

Першу гру після міжнародної перерви "Ноттінгем" проведе проти лондонського "Арсеналу". Цікаво, що перед паузою на збірні клуб поповнив український захисник "канонірів" Олександр Зінченко.

Нагадаємо, український нападник Артем Довбик отримав шанс стати важливим гравцем для "Роми" Джан П'єро Гасперіні.

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін отримав погані новини щодо свого майбутнього.

футбол Олександр Зінченко Ноттінгем Форест українські легіонери (футбол) Ангелос Постекоглу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
