Зинченко поддержал Ротаня после поражения сборной Украины в Англии
Капитан сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением об исходе первого матча отбора на чемпионат Европы-2024 против Англии.
Команда Руслана Ротаня уступила на выезде со счетом 0:2, напоминает BBC.
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Сборная Украины проиграла свой первый матч в отборе на Евро-2024. Команде Руслана Ротаня удалось сохранить ворота "сухими" в первые тридцать минут выездного поединка. Однако незадолго до перерыва англичане забили два мяча усилиями Букайо Сака и Харри Кейна.
Почему Украина проиграла?
Капитан сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал причины поражения национальной команды.
"Мы неплохо смотрелись в первой половине встречи, но после двух пропущенных голов стало тяжело. Инициатива полностью перешла к сопернику.
Каждый футболист сборной Украины сделал все, чтобы не допустить поражения. Были неплохие отрезки поединка. К сожалению, нам не удалось набрать очки", — заявил Александр Зинченко.
Будущее сборной Украины
Свои следующие матчи в отборе на Евро-2024 сборная Украины проведет летом.
- 16.06 Северная Македония — Украина
- 19.06 Украина — Мальта
Александр Зинченко призвал болельщиков сохранять веру в перспективы сборной Украины. Он поддержал Руслана Ротаня и заверил, что футболисты продолжат сражаться за первые два места в группе.
"Тренер сказал, что мы все еще должны верить в шансы пробиться на чемпионат Европы. У нас отличная команда в плане потенциала, много молодых игроков. Нам предстоит еще много испытаний, но поединок против англичан предоставил неоценимый опыт", — рассказал Александр Зинченко.
Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.
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