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Зінченко підтримав Ротаня після поразки збірної України в Англії

27 березня 2023 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко підтримав Ротаня після поразки збірної України в Англії
Захисник закликав уболівальників продовжувати підтримувати команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про результат першого матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії.

Команда Руслана Ротаня поступилася на виїзді з рахунком 0:2, нагадує BBC.

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Збірна України програла свій перший матч у відборі до Євро-2024. Команді Руслана Ротаня вдалося зберегти ворота "сухими" у перші тридцять хвилин виїзного поєдинку. Проте незадовго до перерви англійці забили два м'ячі зусиллями Букайо Сака та Харрі Кейна.

Зінченко збірна України

Чому Україна програла?

Капітан збірної України Олександр Зінченко подякував уболівальникам за підтримку та назвав причини поразки національної команди.

"Ми мали непоганий вигляд у першій половині зустрічі, але після двох пропущених голів стало тяжко. Ініціатива повністю перейшла до суперника.

Кожен футболіст збірної України зробив усе, щоби не допустити поразки. Були непогані відрізки поєдинку. На жаль, нам не вдалося набрати очки", — заявив Олександр Зінченко.

Збірна України програла Англії

Майбутнє збірної України

Свої наступні матчі у відборі на Євро-2024 збірна України проведе влітку.

  • 16.06 Північна Македонія — Україна
  • 19.06 Україна — Мальта

Олександр Зінченко закликав уболівальників зберігати віру у перспективи збірної України. Він підтримав Руслана Ротаня і запевнив, що футболісти продовжуватимуть битися за перші два місця у групі.

"Тренер сказав, що ми все ще маємо вірити у шанси пробитися на чемпіонат Європи. У нас чудова команда в плані потенціалу, багато молодих гравців. Нам належить ще багато випробувань, але поєдинок проти англійців надав неоціненний досвід", — розповів Олександр Зінченко.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

А на чемпіонаті світу-2023 із фігурного катання завершилася довільна програма. На турнірі було встановлено історичне досягнення. Фігурист із США вперше в історії здійснив четверний аксель.

 

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