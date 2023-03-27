Зінченко підтримав Ротаня після поразки збірної України в Англії

Захисник закликав уболівальників продовжувати підтримувати команду

Капітан збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про результат першого матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Англії.

Команда Руслана Ротаня поступилася на виїзді з рахунком 0:2, нагадує BBC.

Збірна України програла свій перший матч у відборі до Євро-2024. Команді Руслана Ротаня вдалося зберегти ворота "сухими" у перші тридцять хвилин виїзного поєдинку. Проте незадовго до перерви англійці забили два м'ячі зусиллями Букайо Сака та Харрі Кейна.

Чому Україна програла?

Капітан збірної України Олександр Зінченко подякував уболівальникам за підтримку та назвав причини поразки національної команди.

"Ми мали непоганий вигляд у першій половині зустрічі, але після двох пропущених голів стало тяжко. Ініціатива повністю перейшла до суперника.

Кожен футболіст збірної України зробив усе, щоби не допустити поразки. Були непогані відрізки поєдинку. На жаль, нам не вдалося набрати очки", — заявив Олександр Зінченко.

Майбутнє збірної України

Свої наступні матчі у відборі на Євро-2024 збірна України проведе влітку.

16.06 Північна Македонія — Україна

19.06 Україна — Мальта

Олександр Зінченко закликав уболівальників зберігати віру у перспективи збірної України. Він підтримав Руслана Ротаня і запевнив, що футболісти продовжуватимуть битися за перші два місця у групі.

"Тренер сказав, що ми все ще маємо вірити у шанси пробитися на чемпіонат Європи. У нас чудова команда в плані потенціалу, багато молодих гравців. Нам належить ще багато випробувань, але поєдинок проти англійців надав неоціненний досвід", — розповів Олександр Зінченко.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

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