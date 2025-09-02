Зинченко дал обещание болельщикам после трансфера в Ноттингем Форест

"Арсенал" попрощался с Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

В лондонском "Арсенале" сообщили, что Александр Зинченко официально подписал договор аренды с "Ноттингем Форест". Сезон-2025/26 украинский футболист проведет в команде, которая борется за выживание в АПЛ.

Соглашение было оформлено в последний день трансферного окна, и она включает аренду с правом возвращения обратно летом 2026 года, сообщает портал Новини.LIVE.

Спортивный директор "Форест" Росс Уилсон подчеркнул, что Зинченко — классический человек-рекорд. Он добавил, что украинец является опытнейшим игроком, который прошел долгий пусть с "Манчестер Сити" и внес значительный вклад в игру "Арсенала". В Ноттингеме рассчитывают на бесценный опыт новичка.

"Ноттингем Форест" представил новичка. Фото: instagram.com/officialnffc/

Что Зинченко сказал болельщикам

Александр известен универсальностью: может играть на левом фланге, также он способен выполнять функции полузащитника. Зинченко успел покорить АПЛ трофеями с "Сити": чемпионство, кубки, и даже доходил до финала Лиги чемпионов. В "Арсенале" стал одним из лидеров, но время привело к снижению игрового времени. Сам Александр уже обратился к болельщикам своей новой команды.

"Привет, ребята! Я очень рад присоединиться к "Ноттингем Форест". Жду начало сезона и не могу дождаться встречи с вами. Вперед, "Форест"!" — заявил футболист.

Зинченко может дебютировать за новый клуб 13 сентября как раз в выездном матче против "Арсенала". После трех туров "лесники" занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

