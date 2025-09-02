Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зинченко впервые прокомментировал уход из Арсенала

Зинченко впервые прокомментировал уход из Арсенала

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:31
Зинченко дал обещание болельщикам после трансфера в Ноттингем Форест
"Арсенал" попрощался с Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

В лондонском "Арсенале" сообщили, что Александр Зинченко официально подписал договор аренды с "Ноттингем Форест". Сезон-2025/26 украинский футболист проведет в команде, которая борется за выживание в АПЛ.

Соглашение было оформлено в последний день трансферного окна, и она включает аренду с правом возвращения обратно летом 2026 года, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Спортивный директор "Форест" Росс Уилсон подчеркнул, что Зинченко — классический человек-рекорд. Он добавил, что украинец является опытнейшим игроком, который прошел долгий пусть с "Манчестер Сити" и внес значительный вклад в игру "Арсенала". В Ноттингеме рассчитывают на бесценный опыт новичка. 

Александр Зинченко
"Ноттингем Форест" представил новичка. Фото: instagram.com/officialnffc/

Что Зинченко сказал болельщикам 

Александр известен универсальностью: может играть на левом фланге, также он способен выполнять функции полузащитника. Зинченко успел покорить АПЛ трофеями с "Сити": чемпионство, кубки, и даже доходил до финала Лиги чемпионов. В "Арсенале" стал одним из лидеров, но время привело к снижению игрового времени. Сам Александр уже обратился к болельщикам своей новой команды.

"Привет, ребята! Я очень рад присоединиться к "Ноттингем Форест". Жду начало сезона и не могу дождаться встречи с вами. Вперед, "Форест"!" — заявил футболист. 

Зинченко может дебютировать за новый клуб 13 сентября как раз в выездном матче против "Арсенала". После трех туров "лесники" занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, стали известны подробности увольнения из киевского "Динамо" сразу двух известных бывших футболистов. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял важное кадровое решение и вернул в команду опытного игрока. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Ноттингем Форест
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации