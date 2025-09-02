Зінченко дав обіцянку вболівальникам після трансферу в Ноттінгем Форест

"Арсенал" попрощався із Зінченком. Фото: instagram.com/zinchenko/

У лондонському "Арсеналі" повідомили, що Олександр Зінченко офіційно підписав договір оренди з "Ноттінгем Форест". Сезон-2025/26 український футболіст проведе в команді, яка бореться за виживання в АПЛ.

Угоду було оформлено в останній день трансферного вікна, і вона передбачає оренду з правом повернення назад влітку 2026 року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Спортивний директор "Форест" Росс Вілсон підкреслив, що Зінченко — класична людина-рекорд. Він додав, що українець є найдосвідченішим гравцем, який пройшов довгий нехай із "Манчестер Сіті" та зробив значний внесок у гру "Арсеналу". У Ноттінгемі розраховують на безцінний досвід новачка.

"Ноттінгем Форест" представив новачка. Фото: instagram.com/officialnffc/

Що Зінченко сказав уболівальникам

Олександр відомий універсальністю: може грати на лівому фланзі, також він здатний виконувати функції півзахисника. Зінченко встиг підкорити АПЛ трофеями з "Сіті": чемпіонство, кубки, і навіть доходив до фіналу Ліги чемпіонів. В "Арсеналі" став одним із лідерів, але час призвів до зниження ігрового часу. Сам Олександр уже звернувся до вболівальників своєї нової команди.

"Привіт, хлопці! Я дуже радий приєднатися до "Ноттінгем Форест". Чекаю на початок сезону і не можу дочекатися зустрічі з вами. Уперед, "Форест"! " — заявив футболіст.

Зінченко може дебютувати за новий клуб 13 вересня якраз у виїзному матчі проти "Арсеналу". Після трьох турів "лісники" посідають 10 місце в турнірній таблиці АПЛ.

