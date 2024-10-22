Зинченко вспомнил о самой серьезной ссоре с Гвардиолой

Александр Зинченко с младшей дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил эпизод со времен выступлений за "Манчестер Сити". У защитника возник неприятный конфликт с тренером Хосепом Гвардиолой.

Зинченко пришлось приложить усилия для того, чтобы помириться с тренером, сообщает The Guardian.

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Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Ссора Зинченко с тренером

На одной из тренировок в составе "Манчестер Сити" украинский защитник сделал неточную передачу. Это вызвало бурную негативную реакцию со стороны Хосепа Гвардиолы.

Александр Зинченко заявил, что ошибся всего раз и не заслужил на критику. В ответ на это тренер завершил тренировку и удалился в раздевалку. После этого украинский футболист понял, что разозлил каталонского специалиста. Зинченко извинился перед тренером и больше не допускал споров с Гвардиолой.

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