Зинченко вспомнил о самой серьезной ссоре с Гвардиолой

Зинченко признался, что у него был серьезный конфликт с Гвардиолой
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил эпизод со времен выступлений за "Манчестер Сити". У защитника возник неприятный конфликт с тренером Хосепом Гвардиолой.
Зинченко пришлось приложить усилия для того, чтобы помириться с тренером, сообщает The Guardian.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ценил Александра Зинченко за трудолюбие, универсальность и уникальные игровые навыки. Однако наставник, который является перфекционистом, не позволял украинскому игроку расслабиться.
Ссора Зинченко с тренером
На одной из тренировок в составе "Манчестер Сити" украинский защитник сделал неточную передачу. Это вызвало бурную негативную реакцию со стороны Хосепа Гвардиолы.
Александр Зинченко заявил, что ошибся всего раз и не заслужил на критику. В ответ на это тренер завершил тренировку и удалился в раздевалку. После этого украинский футболист понял, что разозлил каталонского специалиста. Зинченко извинился перед тренером и больше не допускал споров с Гвардиолой.
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