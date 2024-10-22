Зінченко згадав про найсерйознішу сварку з Гвардіолою

Зінченко зізнався, що у нього був серйозний конфлікт із Гвардіолою
Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко згадав епізод з часів виступів за "Манчестер Сіті". У захисника виник неприємний конфлікт із тренером Хосепом Гвардіолою.
Зінченку довелося докласти зусиль для того, щоб помиритися з тренером, повідомляє The Guardian.
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола цінував Олександра Зінченка за працьовитість, універсальність та унікальні ігрові навички. Проте наставник, який є перфекціоністом, не дозволяв українському гравцеві розслабитись.
Сварка Зінченка з тренером
На одному із тренувань у складі "Манчестер Сіті" український захисник зробив неточну передачу. Це спричинило бурхливу негативну реакцію з боку Хосепа Гвардіоли.
Олександр Зінченко заявив, що помилився лише раз і не заслужив на критику. У відповідь на це тренер завершив тренування і пішов у роздягальню. Після цього український футболіст зрозумів, що розлютив каталонського фахівця. Зінченко перепросив у тренера і більше не допускав суперечок із Гвардіолою.
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