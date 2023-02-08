Футболист Дрис Мертенс показал, как в Турции помогает пострадавшим от землетрясений

Бельгийский форвард сортирует гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции

Форвард сборной Бельгии и стамбульского "Галатасарая" Дрис Мертенс присоединился к движению волонтеров. Футболист вместе с тысячами добровольцев оказывает помощь людям, которые пострадали в результате землетрясения в Турции.

Впечатлениями от новой работы форвард поделился на своей странице в Instagram.

В понедельник, шестого февраля, в Турции и Сирии прошли подземные толчки, самый мощный из которых превысил магнитуду в семь баллов. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 11200 человек в обеих странах.

Всемирная организации здравоохранения предупредила о том, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа способна затронуть более 23 миллионов человек. В некоторых регионах Турции до сих пор ощущаются подземные толчки. Землетрясения прошли еще в дюжине других стран, но именно Турция столкнулась с наибольшими последствиями стихии.

Помощь пострадавшим

После произошедшего глава государства обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. На нее откликнулись не только президенты других стран, но и тысячи добровольцев со всего мира. Одним из них оказался футболист турецкого "Галатасарая" Дрис Мертенс.

Бельгиец пожертвовал более сотни тысяч долларов на помощь жертвам землетрясения в Турции. При этом он уже несколько дней работает в качестве волонтера, помогая собирать и сортировать гуманитарную помощь для людей, который пострадали в результате стихийного бедствия.

Напомним, полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина. Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут.

Тем временем американский баскетболист Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.