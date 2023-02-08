Футболіст Дріс Мертенс показав, як у Туреччині допомагає постраждалим від землетрусів

Бельгійський форвард сортує гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу в Туреччині

Форвард збірної Бельгії та стамбульського "Галатасараю" Дріс Мертенс приєднався до руху волонтерів. Футболіст разом із тисячами добровольців надає допомогу людям, які постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині.

Враженнями від нової роботи форвард поділився на своїй сторінці в Instagram.

У понеділок, 6 лютого, у Туреччині та Сирії пройшли підземні поштовхи, найпотужніший з яких перевищив магнітуду в сім балів. Згідно з останніми даними, жертвами стихійного лиха стали понад 11 200 осіб в обох країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що кількість жертв може різко зрости, а катастрофа здатна торкнутися понад 23 мільйонів людей. У деяких регіонах Туреччини й досі відчуваються підземні поштовхи. Землетруси пройшли ще у дюжині інших країн, але саме Туреччина зіткнулася з найбільшими наслідками стихії.

Допомога постраждалим

Після того, що сталося, глава держави звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу. На неї відгукнулися не лише президенти інших країн, а й тисячі добровольців з усього світу. Одним із них виявився футболіст турецького "Галатасарая" Дріс Мертенс.

Бельгієць пожертвував понад сотню тисяч доларів на допомогу жертвам землетрусу в Туреччині. При цьому він уже кілька днів працює як волонтер, допомагаючи збирати та сортувати гуманітарну допомогу для людей, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

Нагадаємо, півзахисника збірної Гани Крістіана Атсу було знайдено живим під завалом одного з будинків у Туреччині. Футболіст отримав травми внаслідок землетрусу.

Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Тим часом американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар'єру.