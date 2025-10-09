Плотницкий проигнорировал рукопожатие с россиянами Мусерским и Клюкой

Звезда украинского спорта отказался пожимать руки игрокам из РФ
В рамках подготовки к сезону-2025/26 волейбольная "Перуджа", действующий победитель Лиги чемпионов, провела два товарищеских матча против японского клуба "Сантори Санбердс", который десять раз становился чемпионом Японии.
Эти спарринги были важны как для игровой практики, так и для командной атмосферы перед стартом сезона, сообщает портал Новини.LIVE.
После завершения первого матча игроки обеих команд поднялись для традиционного рукопожатия. Однако украинский доигровщик "Перуджи" Олег Плотницкий не протянул руку двум российским спортсменам: Дмитрию Мусерскому и Егору Клюке. Этот поступок сразу привлек внимание зрителей и медиа.
Инцидент после игры
Отказ от рукопожатия вызвал обсуждения в спортивных кругах, поскольку жесты в подобных матчах часто воспринимаются как символ уважения и спортивной этики. Внутри клуба, по неофициальным данным, ситуацию оценивают деликатно: пристальное внимание к поведению игроков в контексте политической ситуации.
Случай Плотницкого отражает более широкий контекст взаимоотношений в спорте и политики, особенно с учетом полномасштабной войны России против Украины. Для многих болельщиков его поступок стал знаком принципиальности и выражением солидарности.
