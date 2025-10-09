Плотницький проігнорував рукостискання з росіянами Мусерським та Клюкою

Олег Плотницький під час матчу. Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

У рамках підготовки до сезону-2025/26 волейбольна "Перуджа", чинний переможець Ліги чемпіонів, провела два товариські матчі проти японського клубу "Санторі Санбердс", який десять разів ставав чемпіоном Японії.

Ці спаринги були важливі як для ігрової практики, так і для командної атмосфери перед стартом сезону, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Після завершення першого матчу гравці обох команд піднялися для традиційного рукостискання. Однак український догравальник "Перуджі" Олег Плотницький не простягнув руку двом російським спортсменам: Дмитру Мусерському та Єгору Клюці. Цей вчинок одразу привернув увагу глядачів та медіа.

Олег Плотницький після матчу. Фото: Roberto Tommasini/NurPhoto via Getty Images

Інцидент після гри

Відмова від рукостискання викликала обговорення в спортивних колах, оскільки жести в подібних матчах часто сприймаються як символ поваги та спортивної етики. Усередині клубу, за неофіційними даними, ситуацію оцінюють делікатно: пильна увага до поведінки гравців у контексті політичної ситуації.

Випадок Плотницького відображає ширший контекст взаємовідносин у спорті та політиці, особливо з урахуванням повномасштабної війни Росії проти України. Для багатьох уболівальників його вчинок став знаком принциповості та вираженням солідарності.

Нагадаємо, керівництво "Манчестер Юнайтед" пояснило причину відмови від звільнення Рубена Аморіма.

Відомий клуб готовий запропонувати "Ліверпулю" великі гроші за одного з лідерів команди.