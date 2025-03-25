Лідер збірної України з волейболу раптово пішов із команди

Збірна України з волейболу. Фото: Facebook Олега Плотницького

Один із найвідоміших та найстатусніших українських гравців вирішив припинити грати за збірну. Тепер команда має зіграти без нього найближчі важливі турніри.

Волейболіст італійської "Перуджи" та збірної України Олег Плотницький оголосив про завершення кар'єри у національній збірній, відповідна заява опублікована на його Facebook.

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Він подякував іншим гравцям та тренерам. Та оголосив, що для нього настав час рухатись далі.

Гравці збірної України з волейболу. Фото: Facebook Олега Плотницького

Що написав Плотницький

"Для мене настав час рухатися далі — іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось — питання лише, в якому з можливих амплуа", — написав він.

Плотницький підкреслив, що завжди прагнув тільки найкращого для збірної України. І далі робитиме все для розвитку українського волейболу.

"Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь — у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою", – зазначив він.

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