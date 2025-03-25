Лидер сборной Украины по волейболу внезапно ушел из команды

Сборная Украины по волейболу. Фото: Facebook Олега Плотницкого

Один из самых известных и самых статусных украинских игроков решил прекратить играть за сборную. Теперь команда должна сыграть без него ближайшие важные турниры.

Волейболист итальянской "Перуджи" и сборной Украины Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в национальной сборной, соответствующее заявление опубликовано на его Facebook.

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Он поблагодарил других игроков и тренеров. И объявил, что для него пришло время двигаться дальше.

Игроки сборной Украины по волейболу. Фото: Facebook Олега Плотницкого

Что написал Плотницкий

"Для меня пришло время двигаться дальше — другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся — вопрос лишь, в каком из возможных амплуа", — написал он.

Плотницкий подчеркнул, что всегда стремился только к лучшему для сборной Украины. И дальше будет делать все для развития украинского волейбола.

"Спасибо всем за поддержку. Я чувствовал ее везде — в каждом городе, в каждом зале, в каждой части земного шара, где бы мы ни играли. Вы навсегда остаетесь моей командой", — отметил он.

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