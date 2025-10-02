Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Звезды Голливуда рассказали смешную историю об Усике

Звезды Голливуда рассказали смешную историю об Усике

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:56
Александр Усик в Голливуде: Эмили Блант раскрыла его любовь к тортам
Бас Руттен, Александр Усик, Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Бенни Сафди, Марк Керр и Райан Бейдер на Международном кинофестивале в Торонто. Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Абсолютный чемпион мира Александр Усик снялся в голливудском фильме The Smashing Machine, который в украинском прокате будет называться "Несокрушимый". Харизматичный боксер за время съемок, которые прошли в 2024 году в Канаде, успел запомниться звездным актерам.

Голливудские звезды рассказали смешную историю о предпочтениях Усика в еде, передает портал talkSPORT.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик оказался ценителем тортов

Когда у актеров спросили о предпочтениях Усика в еде, то все единодушно сказали, что это "торты".

Наиболее многословной была Эмили Блант, которая рассказала детали любви Усика к тортам.

По словам звезды, Усик постоянно хотел есть торты. Интересный эпизод у боксера был с гримерами. Спортсмену не нравилось, когда его гримировали, а наибольшую злость вызывал искусственный пот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by talkSPORT (@talksport)

Эмили рассказала, что девушки, которые работали гримерами, научились подкупать Усика. Они приносили ему кусочки торта, за которые боксер был готов выполнять все их указания.

Отметим, что Усика можно понять, поскольку съемки были сразу после боя с Тайсоном Фьюри. До этого боксер был в очень тяжелом тренировочном лагере, где тренеры контролировали его режим и тренировки.

Напомним, в киевском "Динамо" высказались об увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Также в "Динамо" рассказало о шансах Владимира Бражко перейти в топовую лигу.

фильм Александр Усик Дуэйн Джонсон торт украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации