Александр Усик в Голливуде: Эмили Блант раскрыла его любовь к тортам

Абсолютный чемпион мира Александр Усик снялся в голливудском фильме The Smashing Machine, который в украинском прокате будет называться "Несокрушимый". Харизматичный боксер за время съемок, которые прошли в 2024 году в Канаде, успел запомниться звездным актерам.

Голливудские звезды рассказали смешную историю о предпочтениях Усика в еде, передает портал talkSPORT.

Усик оказался ценителем тортов

Когда у актеров спросили о предпочтениях Усика в еде, то все единодушно сказали, что это "торты".

Наиболее многословной была Эмили Блант, которая рассказала детали любви Усика к тортам.

По словам звезды, Усик постоянно хотел есть торты. Интересный эпизод у боксера был с гримерами. Спортсмену не нравилось, когда его гримировали, а наибольшую злость вызывал искусственный пот.

Эмили рассказала, что девушки, которые работали гримерами, научились подкупать Усика. Они приносили ему кусочки торта, за которые боксер был готов выполнять все их указания.

Отметим, что Усика можно понять, поскольку съемки были сразу после боя с Тайсоном Фьюри. До этого боксер был в очень тяжелом тренировочном лагере, где тренеры контролировали его режим и тренировки.

