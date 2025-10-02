Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірки Голівуду розповіли смішну історію про Усика

Зірки Голівуду розповіли смішну історію про Усика

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:56
Олександр Усик у Голлівуді: Емілі Блант розкрила його любов до тортів
Бас Руттен, Олександр Усик, Двейн Джонсон, Емілі Блант, Бенні Сафді, Марк Керр та Раян Бейдер на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик знявся у голлівудському фільмі The Smashing Machine, який в українському прокаті називатиметься "Незламний". Харизматичний боксер за час зйомок, які пройшли в 2024 році в Канаді, встиг запам'ятатися зірковим акторам.

Голлівудські зірки розповіли смішну історію про вподобання Усика в їжі, передає портал talkSPORT.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик виявився поціновувачем тортів

Коли у акторів запитали щодо вподобань Усика в їжі, то всі одностайно сказали, що це "торти".

Найбільш багатослівною була Емілі Блант, яка розповіла деталі любові Усика до тортів.

За словами зірки, Усик постійно хотів їсти торти. Цікавий епізод у боксера був з гримерами. Спортсмену не подобалося, коли його гримували, а найбільшу злість викликав штучний піт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by talkSPORT (@talksport)

Емілі розповіла, що дівчата, які працювали гримерами, навчились підкупляти Усика. Вони приносили йому шматочки торта, за які боксер був готовий виконувати всі їх вказівки.

Зазначимо, що Усика можна зрозуміти, оскільки зйомки були відразу після бою з Тайсоном Ф'юрі. До цього боксер був у дуже важкому тренувальному таборі, де тренери контролювали його режим та тренування.

Нагадаємо, у київському "Динамо" висловились щодо звільнення головного тренера Олександра Шовковського.

Також у "Динамо" розповіло про шанси Володимира Бражка перейти в топову лігу.

фільм Олександр Усик Двейн Джонсон торт українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації