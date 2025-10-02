Олександр Усик у Голлівуді: Емілі Блант розкрила його любов до тортів

Бас Руттен, Олександр Усик, Двейн Джонсон, Емілі Блант, Бенні Сафді, Марк Керр та Раян Бейдер на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик знявся у голлівудському фільмі The Smashing Machine, який в українському прокаті називатиметься "Незламний". Харизматичний боксер за час зйомок, які пройшли в 2024 році в Канаді, встиг запам'ятатися зірковим акторам.

Голлівудські зірки розповіли смішну історію про вподобання Усика в їжі, передає портал talkSPORT.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик виявився поціновувачем тортів

Коли у акторів запитали щодо вподобань Усика в їжі, то всі одностайно сказали, що це "торти".

Найбільш багатослівною була Емілі Блант, яка розповіла деталі любові Усика до тортів.

За словами зірки, Усик постійно хотів їсти торти. Цікавий епізод у боксера був з гримерами. Спортсмену не подобалося, коли його гримували, а найбільшу злість викликав штучний піт.

Емілі розповіла, що дівчата, які працювали гримерами, навчились підкупляти Усика. Вони приносили йому шматочки торта, за які боксер був готовий виконувати всі їх вказівки.

Зазначимо, що Усика можна зрозуміти, оскільки зйомки були відразу після бою з Тайсоном Ф'юрі. До цього боксер був у дуже важкому тренувальному таборі, де тренери контролювали його режим та тренування.

