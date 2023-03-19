Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и Милана

41-летний шведский нападающий не собирается завершать карьеру

В рамках 27-го тура Серии А "Милан" встречался на выезде из "Удинезе" и проиграл со счетом 1:3. Но это поражение россонери было украшено сразу двумя достижениями Златана Ибрагимовича.



Об этом сообщают Новини.LIVE



Во первых, Златан стал старейшим автором гола в истории Серии А. Шведский нападающий реализовал пенальти в конце первого тайма. На момент этого достижения ему было 41 и 166 дней. Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Милана" Алессандро Костакурти, который он установил в 2007 году в возрасте 41 год 25 дней.



Во вторых, Златан Ибрагимович во время матча с "Удинезе" стал старейшим капитаном "Милана", выведшим команду на поле в начале игры. Легендарный Златан вышел в стартовом составе впервые в сезоне из-за травмы француза Оливье Жиру и был заменен на 73 минуте при счете 1:3. Отметим, что Ибрагимович получил одну из лучших оценок за матч среди своих партнеров (6,6), уступив только Леау (7,0) и Тиаву (6,7).





Напомним, что главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что помогло его команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" одолели "Тоттенхэм" со счетом 1:0 по сумме двух матчей.



В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.

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