Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Златан Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и "Милана" arrow

Златан Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и "Милана"

19 марта 2023 18:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и Милана
41-летний шведский нападающий не собирается завершать карьеру
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В рамках 27-го тура Серии А "Милан" встречался на выезде из "Удинезе" и проиграл со счетом 1:3. Но это поражение россонери было украшено сразу двумя достижениями Златана Ибрагимовича.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Во первых, Златан стал старейшим автором гола в истории Серии А. Шведский нападающий реализовал пенальти в конце первого тайма. На момент этого достижения ему было 41 и 166 дней. Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Милана" Алессандро Костакурти, который он установил в 2007 году в возрасте 41 год 25 дней.

Во вторых, Златан Ибрагимович во время матча с "Удинезе" стал старейшим капитаном "Милана", выведшим команду на поле в начале игры. Легендарный Златан вышел в стартовом составе впервые в сезоне из-за травмы француза Оливье Жиру и был заменен на 73 минуте при счете 1:3. Отметим, что Ибрагимович получил одну из лучших оценок за матч среди своих партнеров (6,6), уступив только Леау (7,0) и Тиаву (6,7).



Напомним, что главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что помогло его команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" одолели "Тоттенхэм" со счетом 1:0 по сумме двух матчей.

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.

Матч 28 тура АПЛ между "Челси" и "Эвертоном" завершился со счетом 2:2. Украинские болельщики ожидали, что на поле стадиона Стемфорд Бридж сойдутся Михаил Мудрик и Виталий Миколенко . Но этого не вышло.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:40 30 судов заблокированы в портах Николаевской области

19:32 В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

19:28Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

19:10 Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"

19:09 В Херсонской области оккупанты принудительно отбирают жилье у мирных украинцев, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

18:53 В Генштабе рассказали об украинских ударах по оккупантам

18:44 Путин стремительно становится токсичным для мира и рф, — разведка Украины

18:37 Американский сенатор рассказал, почему российский самолет сбил беспилотник США

18:30 Одесской области хватит мест для хранения нового урожая

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

Актуальное по теме

None 19 Март 18:24

30 судов заблокированы в портах Николаевской области

None 19 Март 19:32

В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

None 19 Март 19:33

Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

None 19 Март 19:22

Лучший левый защитник мира Зинченко получил плохой балл за игру с "Кристалл Пелас"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB