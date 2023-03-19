Златан Ибрагимович стал рекордсменом Серии А и "Милана"
В рамках 27-го тура Серии А "Милан" встречался на выезде из "Удинезе" и проиграл со счетом 1:3. Но это поражение россонери было украшено сразу двумя достижениями Златана Ибрагимовича.
Об этом сообщают Новини.LIVE
Во первых, Златан стал старейшим автором гола в истории Серии А. Шведский нападающий реализовал пенальти в конце первого тайма. На момент этого достижения ему было 41 и 166 дней. Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Милана" Алессандро Костакурти, который он установил в 2007 году в возрасте 41 год 25 дней.
Во вторых, Златан Ибрагимович во время матча с "Удинезе" стал старейшим капитаном "Милана", выведшим команду на поле в начале игры. Легендарный Златан вышел в стартовом составе впервые в сезоне из-за травмы француза Оливье Жиру и был заменен на 73 минуте при счете 1:3. Отметим, что Ибрагимович получил одну из лучших оценок за матч среди своих партнеров (6,6), уступив только Леау (7,0) и Тиаву (6,7).
⏱️ 46'
Back to it 🔙 #UdineseMilan 2-1 #SempreMilan pic.twitter.com/n9IqGzfwA5Опубликовано в AC Milan (@acmilan) 18 марта 2023Читайте также:
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Напомним, что главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что помогло его команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" одолели "Тоттенхэм" со счетом 1:0 по сумме двух матчей.
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.
Матч 28 тура АПЛ между "Челси" и "Эвертоном" завершился со счетом 2:2. Украинские болельщики ожидали, что на поле стадиона Стемфорд Бридж сойдутся Михаил Мудрик и Виталий Миколенко . Но этого не вышло.