Ібрагімович став рекордсменом Серії А та Мілану

41-річний шведський нападник не збирається завершувати кар’єру

В рамках 27 туру Серії А "Мілан" зустрічався на виїзді з "Удінезе" та програв з рахунком 1:3. Але ця поразка россонері була скрашена відразу двома досягненнями Златана Ібрагімовича.



Про це повідомляють Новини.LIVE.



По перше, Златан став найстаршим автором голу в історії Серії А. Шведський нападник реалізував пенальті наприкінці першого тайму. На момент цього досягнення йому було 41 рік та 166 днів. Попередній рекорд належав також гравцеві "Мілану" Алессандро Костакурті, який він встановив у 2007 році у віці 41 рік 25 днів.



По друге, Златан Ібрагімович під час матчу с "Удінезе" став найстаршим капітаном "Мілану", який вивів команду на поле на початку гри. Легендарний Златан вийшов у стартовому складі вперше у сезоні через травму француза Олів'є Жиру та був замінений на 73 хвилині за рахунку 1:3. Зазначимо, що Ібрагімович отримав одну з найкращих оцінок за матч серед своїх партнерів (6,6), поступившись тільки Леау (7,0) та Тиаву (6,7).





Нагадаємо, що головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі розповів, що допомогло його команді вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Россонері" здолали "Тоттенгем" з рахунком 1:0 за сумою двох матчів.



У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Всі команди, які залишилися в турнірі, дізналися своїх суперників.

Матч 28 туру АПЛ між "Челсі" та "Евертоном" завершився з рахунком 2:2. Українські вболівальники очікували, що на полі стадіону Стемфорд Бридж зійдуться Михайло Мудрик та Віталій Миколенко. Але цього не сталося.