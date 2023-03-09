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Стефано Піолі заявив, що "Мілан" збирається виграти Лігу чемпіонів

9 березня 2023 07:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Стефано Піолі заявив, що Мілан збирається виграти Лігу чемпіонів
"Россонері" допоміг пробитися до чвертьфіналу досвіду двох останніх сезонів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі розповів, що допомогло його команді вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Россонері" здолали "Тоттенгем" з рахунком 1:0 за сумою двох матчів.

Наставник "Мілана" оцінив індивідуальні якості своїх футболістів, повідомляє офіційний сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

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Долю путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вирішив м'яч, який був забитий на початку першого матчу "Мілана" та "Тоттенгема". Зустріч у відповідь завершилася без голів.

Що допомогло "Мілану" пройти в 1/4 ЛЧ

Стефано Піолі подякував своїм підопічним за перемогу і зазначив, що його команда допоміг досвід, який був зароблений у двох останніх сезонах.

"Мілан" продемонстрував сильніше бажання перемогти. Саме це й визначило результат протистояння. Ми могли забити й в другому матчі, але й одного гола вистачило для виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Ми маємо день для того, щоб відсвяткувати цю подію. Потім потрібно готуватися до наступного поєдинку. Саме так, крок за кроком, ми досягаємо успіху. Спочатку було важливо пройти через групу, що не вдалося зробити рік тому. Ми врахували той негативний досвід і зробили правильні висновки", — заявив Стефано Піолі.

Амбіційні плани "Мілана"

Наставник "россонері" вважає заслуженим вихід на наступну стадію єврокубків. Найближчими тижнями "Мілан" приділить максимум уваги чемпіонату Італії, де справи у команди складаються не найкращим чином.

"Чекатимемо на жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Гра в цьому турнірі дуже важлива для нас, це нагорода за нашу працю. Тепер ми повинні або виграти турнір, або фінішувати в першій четвірці Серії А, щоб пробитися до Ліги чемпіонів наступного сезону", — розповів Стефано Піолі.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пішов на значне зниження зарплати заради регулярної ігрової практики.

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