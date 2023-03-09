Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов

"Россонери" помог пробиться в четвертьфинал опыт двух последних сезонов

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что помогло его команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" одолели "Тоттенхэм" со счетом 1:0 по сумме двух матчей.

Наставник "Милана" оценил индивидуальные качества своих футболистов, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Судьбу путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов решил мяч, который был забит в начале первого матча "Милана" и "Тоттенхэма". Ответная встреча завершилась без голов.

Что помогло "Милану" пройти в 1/4 ЛЧ

Стефано Пиоли поблагодарил своих подопечных за победу и отметил, что его команде помог опыт, заработанный в двух последних сезонах.

"Милан" продемонстрировал более сильное желание победить. Именно это и предопределило исход противостояния. Мы могли забить и во втором матче, но и одного гола вполне хватило для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

У нас есть день для того, чтобы отпраздновать это событие. Потом необходимо готовиться к следующему поединку. Именно так, шаг за шагом, мы добиваемся успеха. Сначала было важно пройти через группу, что не получилось сделать год назад. Мы учли тот негативный опыт и сделали правильные выводы", — заявил Стефано Пиоли.

Амбициозные планы "Милана"

Наставник "россонери" считает заслуженным выход в следующую стадию еврокубков. В ближайшие недели "Милан" уделит максимум внимания чемпионату Италии, где дела у команды складываются не лучшим образом.

"Будем ждать жеребьевку четвертьфиналов Лиги чемпионов. Игра в этом турнире очень важна для нас, это награда за наш труд. Теперь мы должны либо выиграть турнир, либо финишировать в первой четверке Серии А, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон", — рассказал Стефано Пиоли.

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