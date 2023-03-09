Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что помогло его команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" одолели "Тоттенхэм" со счетом 1:0 по сумме двух матчей.
Наставник "Милана" оценил индивидуальные качества своих футболистов, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Судьбу путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов решил мяч, который был забит в начале первого матча "Милана" и "Тоттенхэма". Ответная встреча завершилась без голов.
Что помогло "Милану" пройти в 1/4 ЛЧ
Стефано Пиоли поблагодарил своих подопечных за победу и отметил, что его команде помог опыт, заработанный в двух последних сезонах.
"Милан" продемонстрировал более сильное желание победить. Именно это и предопределило исход противостояния. Мы могли забить и во втором матче, но и одного гола вполне хватило для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.
У нас есть день для того, чтобы отпраздновать это событие. Потом необходимо готовиться к следующему поединку. Именно так, шаг за шагом, мы добиваемся успеха. Сначала было важно пройти через группу, что не получилось сделать год назад. Мы учли тот негативный опыт и сделали правильные выводы", — заявил Стефано Пиоли.
Our write-up of a brilliant night in London 👉 https://t.co/ACYqFrO5iG— AC Milan (@acmilan) March 8, 2023
Il nostro racconto di una splendida notte londinese 👉 https://t.co/LyRQnQbeei#TOTACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/Xks6RzSEzZ
Амбициозные планы "Милана"
Наставник "россонери" считает заслуженным выход в следующую стадию еврокубков. В ближайшие недели "Милан" уделит максимум внимания чемпионату Италии, где дела у команды складываются не лучшим образом.
"Будем ждать жеребьевку четвертьфиналов Лиги чемпионов. Игра в этом турнире очень важна для нас, это награда за наш труд. Теперь мы должны либо выиграть турнир, либо финишировать в первой четверке Серии А, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон", — рассказал Стефано Пиоли.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
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