Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов arrow

Стефано Пиоли заявил, что "Милан" собирается выиграть Лигу чемпионов

9 марта 2023 07:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Стефано Пиоли заявил, что Милан собирается выиграть Лигу чемпионов
"Россонери" помог пробиться в четвертьфинал опыт двух последних сезонов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что помогло его команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" одолели "Тоттенхэм" со счетом 1:0 по сумме двух матчей. 

Наставник "Милана" оценил индивидуальные качества своих футболистов, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

Читайте также:

Судьбу путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов решил мяч, который был забит в начале первого матча "Милана" и "Тоттенхэма". Ответная встреча завершилась без голов. 

Что помогло "Милану" пройти в 1/4 ЛЧ

Стефано Пиоли поблагодарил своих подопечных за победу и отметил, что его команде помог опыт, заработанный в двух последних сезонах. 

"Милан" продемонстрировал более сильное желание победить. Именно это и предопределило исход противостояния. Мы могли забить и во втором матче, но и одного гола вполне хватило для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

У нас есть день для того, чтобы отпраздновать это событие. Потом необходимо готовиться к следующему поединку. Именно так, шаг за шагом, мы добиваемся успеха. Сначала было важно пройти через группу, что не получилось сделать год назад. Мы учли тот негативный опыт и сделали правильные выводы", — заявил Стефано Пиоли.

Амбициозные планы "Милана"

Наставник "россонери" считает заслуженным выход в следующую стадию еврокубков. В ближайшие недели "Милан" уделит максимум внимания чемпионату Италии, где дела у команды складываются не лучшим образом. 

"Будем ждать жеребьевку четвертьфиналов Лиги чемпионов. Игра в этом турнире очень важна для нас, это награда за наш труд. Теперь мы должны либо выиграть турнир, либо финишировать в первой четверке Серии А, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон", — рассказал Стефано Пиоли. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута". 

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики. 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:21 Из-за ночной атаки и обесточивания в Украине опаздывает 15 пассажирских поездов

07:20 Два знака зодиака ждет безумный карьерный успех уже в ближайшее время: кто счастливчик

Оновлено

07:14В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности

07:01 У кого могут отсудить часть субсидии: ПФУ назвал два случая

06:37Анонс матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

06:35 Шэрон Стоун — 65: малоизвестные факты о голливудской звезде

06:32Массированная ракетная атака по Украине: что известно

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

06:03 "Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и прошел в 1/4 ЛЧ

05:41Враг нанес массированный удар по Харькову - есть попадание в жилой дом

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

Новина з відео

22:35 В Грузии силовики открыли стрельбу в воздух возле парламента, есть пострадавшие

Новина з відео

21:58 Украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину россиян

Новина з відео

21:53 Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание Парламента, — СМИ

Новина з відео

20:53 На концерте Джастина Бибера фанаты освистали его жену Хэйли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:15 Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжают митинговать против принятия пророссийского закона

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з відео

17:34 Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН

Новина з відео

17:30 Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Актуальное по теме

None 8 Март 17:39

Два знака зодиака ждет безумный карьерный успех уже в ближайшее время: кто счастливчик

None 9 Март 07:18

В столице раздаются взрывы: Кличко сообщил первые подробности

None 9 Март 07:06

У кого могут отсудить часть субсидии: ПФУ назвал два случая

None 8 Март 22:23

Анонс матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB