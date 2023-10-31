"Золотой мяч" среди женщин получила Айтана Бонмати

Лучшая футболистка года – Айтана Бонмати. Фото: REUTERS

Лучшей футболисткой года стала Айтана Бонмати, выступающая за сборную Испании. Она стала призером нынешнего "Золотого мяча".

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Лучшая футболистка года

По завершении финала чемпионата мира "Золотой мяч" в качестве лучшего игрока турнира получила полузащитница "Фурии Рохи" Айтана Бонмати. Она забила 3 гола в 7 матчах команды.

Таким образом, она стала первым испанским футболистом, как среди мужчин, так и среди женщин, выигрывавших эту награду.









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Испания впервые в своей истории выиграла женский чемпионат мира. Турнир проходил с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Отметим, приз "Золотой мяч" — награда лучшему футболисту мира. С 1956 года ее каждый год присуждает французский журнал France Football.

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