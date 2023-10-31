"Золотой мяч" среди женщин получила Айтана Бонмати
Лучшей футболисткой года стала Айтана Бонмати, выступающая за сборную Испании. Она стала призером нынешнего "Золотого мяча".
Об этом сообщает агентство Rеuters.
Лучшая футболистка года
По завершении финала чемпионата мира "Золотой мяч" в качестве лучшего игрока турнира получила полузащитница "Фурии Рохи" Айтана Бонмати. Она забила 3 гола в 7 матчах команды.
Таким образом, она стала первым испанским футболистом, как среди мужчин, так и среди женщин, выигрывавших эту награду.
Испания впервые в своей истории выиграла женский чемпионат мира. Турнир проходил с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
Отметим, приз "Золотой мяч" — награда лучшему футболисту мира. С 1956 года ее каждый год присуждает французский журнал France Football.
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