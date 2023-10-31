"Золотий м'яч" серед жінок отримала Айтана Бонматі
Найкращою футболісткою року стала Айтана Бонматі, яка виступає за збірну Іспанії. Вона стала призеркою цьогорічного "Золотого м'яча".
Про це повідомляє агенція Rеuters.
Найкраща футболістка року
По завершенні фіналу чемпіонату світу "Золотий м’яч" як найкращий гравець турніру отримала півзахисниця "Фурії Рохи" Айтана Бонматі. Вона забила 3 голи у 7 матчах команди.
Таким чином, вона стала першим іспанським футболістом, як серед серед чоловіків, так і серед жінок, який вигравав цю нагороду.
Іспанія вперше у своїй історії виграла жіночий чемпіонат світу. Турнір проходив з 20 липня по 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії.
Зауважимо, приз "Золотий мʼяч" — нагорода найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал France Football.
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