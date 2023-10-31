"Золотий м'яч" серед жінок отримала Айтана Бонматі

Найкраща футболістка року — Айтана Бонматі. Фото: REUTERS

Найкращою футболісткою року стала Айтана Бонматі, яка виступає за збірну Іспанії. Вона стала призеркою цьогорічного "Золотого м'яча".

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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Найкраща футболістка року

По завершенні фіналу чемпіонату світу "Золотий м’яч" як найкращий гравець турніру отримала півзахисниця "Фурії Рохи" Айтана Бонматі. Вона забила 3 голи у 7 матчах команди.

Таким чином, вона стала першим іспанським футболістом, як серед серед чоловіків, так і серед жінок, який вигравав цю нагороду.









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Іспанія вперше у своїй історії виграла жіночий чемпіонат світу. Турнір проходив з 20 липня по 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії.

Зауважимо, приз "Золотий мʼяч" — нагорода найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал France Football.

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