Танковский после ухода из Полесья будет играть в Заре

Вячеслав Танковский на тренировке. Фото: instagram.com/slava_tankovskiy/

Универсальный полузащитник Вячеслав Танковский нашел новую команду. Уже несколько месяцев он тренировался в индивидуальном режиме.

Футболист подписал контракт с луганской "Зарей", сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур летом этого года сообщил Вячеславу Танковскому, что не нуждается в услугах 29-летнего полузащитника. Воспитанник донецкого "Шахтера" долго не мог найти новую команду, однако эта проблема осталась в прошлом.

Вячеслав Танковский в составе "Полесья". Фото: instagram.com/slava_tankovskiy/

Где будет играть Танковский

Бывший хавбек молодежной сборной Украины вернулся в "Зарю", за которую уже выступал в сезоне 2015/2016. Тогда Танковский сыграл за луганскую команду 13 матчей, но в этот раз Вячеслав может стать футболистом основного состава.

Танковский выступал за многие украинские клубы. После "Шахтера" и "Зари" полузащитник защищал цвета "Мариуполя", киевского "Арсенала", "Металлиста" и "Днепра-1". Срок контракта Вячеслава с "Зарей" пока не известен, однако он уже тренируется с луганской командой.

Напомним, киевское "Динамо" планирует досрочно вернуть одного из своих воспитанников, который играет в составе "Зари".

Защитник сборной Украины Илья Забарный может подписать контракт с одной из самых популярных клубов Европы.

Один из форвардов сборной Украины не сможет сыграть в матче Лиги Наций против национальной команды Грузии.