Танковський після відходу з Полісся гратиме у Зорі

В'ячеслав Танковський на тренуванні. Фото: instagram.com/slava_tankovskiy/

Універсальний півзахисник В'ячеслав Танковський знайшов нову команду. Вже декілька місяців він тренувався в індивідуальному режимі.

Футболіст підписав контракт із луганською "Зорею", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Головний тренер "Полісся" Імад Ашур влітку цього року повідомив В'ячеславу Танковському, що не потребує послуг 29-річного півзахисника. Вихованець донецького "Шахтаря" довго не міг знайти нову команду, проте ця проблема залишилась у минулому.

В'ячеслав Танковський у складі "Полісся". Фото: instagram.com/slava_tankovskiy/

Де гратиме Танковський

Колишній хавбек молодіжної збірної України повернувся до "Зорі", за яку вже виступав у сезоні 2015/2016. Тоді Танковський зіграв за луганську команду 13 матчів, але цього разу В'ячеслав може стати футболістом основного складу.

Танковський виступав за багато українських клубів. Після "Шахтаря" та "Зорі" півзахисник захищав кольори "Маріуполя", київського "Арсеналу", "Металіста" та "Дніпра-1". Термін контракту В'ячеслава із "Зорею" поки не відомий, проте він уже тренується із луганською командою.

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