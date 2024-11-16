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Зоря підписала колишню зірку Полісся — про кого йдеться

16 листопада 2024 12:50
Станіслав Костюк - Редактор
Танковський після відходу з Полісся гратиме у Зорі
В'ячеслав Танковський на тренуванні. Фото: instagram.com/slava_tankovskiy/
Станіслав Костюк - Редактор

Універсальний півзахисник В'ячеслав Танковський знайшов нову команду. Вже декілька місяців він тренувався в індивідуальному режимі.

Футболіст підписав контракт із луганською "Зорею", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Головний тренер "Полісся" Імад Ашур влітку цього року повідомив В'ячеславу Танковському, що не потребує послуг 29-річного півзахисника. Вихованець донецького "Шахтаря" довго не міг знайти нову команду, проте ця проблема залишилась у минулому.

В'ячеслав Танковський
В'ячеслав Танковський у складі "Полісся". Фото: instagram.com/slava_tankovskiy/

Де гратиме Танковський

Колишній хавбек молодіжної збірної України повернувся до "Зорі", за яку вже виступав у сезоні 2015/2016. Тоді Танковський зіграв за луганську команду 13 матчів, але цього разу В'ячеслав може стати футболістом основного складу.

Танковський виступав за багато українських клубів. Після "Шахтаря" та "Зорі" півзахисник захищав кольори "Маріуполя", київського "Арсеналу", "Металіста" та "Дніпра-1". Термін контракту В'ячеслава із "Зорею" поки не відомий, проте він уже тренується із луганською командою.

Нагадаємо, київське "Динамо" планує достроково повернути одного зі своїх вихованців, який грає у складі "Зорі".

Захисник збірної України Ілля Забарний може підписати контракт з одним із найпопулярніших клубів Європи.

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спорт футбол Футбол трансфери Заря Луганськ Полісся

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