Украинец Марко Подоляк подписал контракт с Райо Вальекано

Зозуля помог украинскому таланту перейти в самый ненавистный испанский клуб
В чемпионате Испании будет на одного украинца больше. Сделку провела агентская компания Романа Зозули и Евгения Коноплянки.
В чемпионат Испании перебрался украинский полузащитник Марко Подоляк, который сообщил о переходе в Instagram.
Первая работа Зозули и Коноплянки
По информации 20-летнего Подоляка, он подписал контракт с "Райо Вальекано".
На текущий момент неизвестно за какую возрастную команду сыграет футболист и также не разъясняются условия контракта.
Отметим, что Подоляк, который в детско-юношеском футболе представлял "Карпаты" и "Динамо", после начала полномасштабной войны переехал в Англию.
На Туманном Альбионе Подоляк играл в "Брекнел Таун" из седьмого дивизиона. Летом прошлого года был на просмотре в "Квинс Парк Рейнджерс", но в итоге перешел в польскую "Вислу".
Летом текущего года Подоляк не смог договориться о контракте с черкасским ЛНЗ.
Интересно, что Зозуля отдал подопечного в клуб, где он также числился, но болельщики не позволили ему сыграть, поскольку поддерживали Россию.
Напомним, ранее молодого украинского футболиста попросили покинуть испанскую "Жирону".
Также известный украинский футболист и тренер подписал контракт с чемпионом Германии.
Читайте Новини.LIVE!