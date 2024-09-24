Украинец Марко Подоляк подписал контракт с Райо Вальекано

Футбольний агент Роман Зозуля. Фото: instagram.com/zozulyaroman

В чемпионате Испании будет на одного украинца больше. Сделку провела агентская компания Романа Зозули и Евгения Коноплянки.

В чемпионат Испании перебрался украинский полузащитник Марко Подоляк, который сообщил о переходе в Instagram.

Читайте также:

Первая работа Зозули и Коноплянки

По информации 20-летнего Подоляка, он подписал контракт с "Райо Вальекано".

Марко Подоляк. Фото: instagram.com/marik_poldi22/

На текущий момент неизвестно за какую возрастную команду сыграет футболист и также не разъясняются условия контракта.

Отметим, что Подоляк, который в детско-юношеском футболе представлял "Карпаты" и "Динамо", после начала полномасштабной войны переехал в Англию.

На Туманном Альбионе Подоляк играл в "Брекнел Таун" из седьмого дивизиона. Летом прошлого года был на просмотре в "Квинс Парк Рейнджерс", но в итоге перешел в польскую "Вислу".

Летом текущего года Подоляк не смог договориться о контракте с черкасским ЛНЗ.

Интересно, что Зозуля отдал подопечного в клуб, где он также числился, но болельщики не позволили ему сыграть, поскольку поддерживали Россию.

Фанаты "Райо Вальекано" против Романа Зозули. Фото: AS

Напомним, ранее молодого украинского футболиста попросили покинуть испанскую "Жирону".

Также известный украинский футболист и тренер подписал контракт с чемпионом Германии.