Українець Марко Подоляк підписав контракт із Райо Вальєкано

Футбольний агент Роман Зозуля. Фото: instagram.com/zozulyaroman

У чемпіонаті Іспанії буде на одного українця більше. Угоду провела агентська компанія Романа Зозулі та Євгена Коноплянки.

У чемпіонат Іспанії перебрався український півзахисник Марко Подоляк, який повідомив про перехід у Instagram.

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За інформацією 20-річного Подоляка, він підписав контракт із "Райо Вальєкано".

Марко Подоляк. Фото: instagram.com/marik_poldi22/

На цю мить невідомо, за яку вікову команду зіграє футболіст і також не роз'яснюються умови контракту.

Зазначимо, що Подоляк, який у дитячо-юнацькому футболі представляв "Карпати" та "Динамо", після початку повномасштабної війни переїхав до Англії.

На Туманному Альбіоні Подоляк грав у "Брекнел Таун" із сьомого дивізіону. Влітку минулого року був на перегляді в "Квінс Парк Рейнджерс", але у підсумку перейшов до польської "Вісли".

Влітку поточного року Подоляк не зміг домовитися про контракт із черкаським ЛНЗ.

Цікаво, що Зозуля віддав підопічного до клубу, де він сам перебував, але вболівальники не дозволили йому зіграти, оскільки підтримували Росію.

Фанати "Райо Вальєкано" проти Романа Зозулі. Фото: AS

Нагадаємо, раніше молодого українського футболіста попросили залишити іспанську "Жирону".

Також відомий український футболіст та тренер підписав контракт із чемпіоном Німеччини.