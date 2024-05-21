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Ексфорварда збірної України було нагороджено за допомогу ЗСУ — про кого йдеться

21 травня 2024 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексфорварда збірної України було нагороджено за допомогу ЗСУ — про кого йдеться
Роман Зозуля у складі збірної України Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий спортсмен Роман Зозуля продемонстрував нагороду, яку вручили йому за допомогу Збройним силам країни. Колишнього форварда збірної України було нагороджено пам'ятним знаком "За сприяння війську".

Зозуля розкрив деталі своєї допомоги ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Роман Зозуля відомий завдяки виступу за київське "Динамо", "Дніпро" та збірну України. Останніми роками він захищав кольори регіональних іспанських команд. Декілька місяців тому Роман завершив кар'єру та став футбольним агентом.

Роман Зозуля
Роман Зозуля із нагородою. Фото: Facebook

Нагорода за заслуги спортсмена

Зозуля завжди був патріотом України. Починаючи з 2014 року, він допомагає українським військовим і займається волонтерською діяльністю. Через це у Романа навіть виникали проблеми із деякими угрупованнями іспанських уболівальників.

Ексфутболіст отримав пам'ятну грамоту з медаллю "За допомогу війську", яку підписано особисто колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Зозуля вважає цю нагороду великою честю.

"Ніколи не вважав, що роблю щось незвичайне. Наш обов'язок включатися максимально і допомагати всім нашим захисникам, бо тільки їхній внесок у перемогу неоціненний. Дякую воїнам за можливість бути корисним. Дякую волонтерам за те, що завжди на зв'язку", — написав Зозуля.

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війна
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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Роман Зозуля

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