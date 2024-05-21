Экс-форвард сборной Украины был награжден за помощь ВСУ — о ком речь

Роман Зозуля в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Известный спортсмен Роман Зозуля продемонстрировал награду, которую ему вручили за помощь Вооруженным силам страны. Бывший форвард сборной Украины был награжден памятным знаком "За содействие войску".

Зозуля раскрыл детали своей помощи ВСУ на странице в Facebook.

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Роман Зозуля известен благодаря выступлению за киевское "Динамо", "Днепр" и сборную Украины. В последние годы он защищал цвета региональных испанских команд. Несколько месяцев назад Роман завершил карьеру и стал футбольным агентом.

Роман Зозуля с наградой. Фото: Facebook

Награда за заслуги спортсмена

Зозуля всегда был патриотом Украины. Начиная с 2014 года он помогает украинским военным и занимается волонтерской деятельностью. Из-за этого у Романа даже возникали проблемы с некоторыми группировками испанских болельщиков.

Экс-футболист получил памятную грамоту с медалью "За помощь войску", которая подписана лично бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Зозуля считает эту награду большой честью.

"Никогда не считал, что делаю что-нибудь необычное. Наша обязанность включаться максимально и помогать всем нашим защитникам, потому что только их вклад в победу неоценим. Спасибо воинам за возможность быть полезным. Спасибо волонтерам за то, что всегда на связи", — написал Зозуля.

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